Langue et immigration: le Bloc bloqué par les libéraux

Les libéraux veulent tuer dans l'oeuf son projet de loi sur la langue des immigrants avant même qu'il n'atteigne le plancher de la Chambre des communes. Ils ont utilisé une rare procédure pour tenter de bloquer le débat et qui se terminera par un vote secret au cours des prochains jours.

Le projet de loi C-421 déposé en novembre veut ajouter une exigence pour les résidants permanents qui s'installent au Québec et qui désirent obtenir la citoyenneté canadienne, soit celle d'avoir une «connaissance suffisante de la langue française».

Or, les libéraux ont jugé que ce projet de loi n'était «pas votable» parce qu'inconstitutionnel. Les cinq libéraux présents lors de la réunion du comité de la procédure ont voté pour empêcher qu'il soit soumis au débat à la Chambre des communes et donc que les 338 députés puissent éventuellement voter pour l'adopter ou le rejeter. Les trois députés conservateurs et le seul député néo-démocrate à siéger au comité étaient en désaccord avec cette décision.

M. Beaulieu a fait appel auprès du président de la Chambre des communes. Un vote secret de l'ensemble des élus est donc prévu mardi et mercredi pour décider si le projet de loi bloquiste sera finalement débattu. Cette procédure n'a été utilisée que deux fois par les parlementaires depuis qu'elle a été introduite en 2003.

Le résultat de ce vote demeurera aussi secret, au grand dam de Mario Beaulieu. Le Bloc québécois a tenté de déposer une motion lors de la reprise des travaux lundi pour que l'on puisse savoir combien d'élus ont voté pour ou contre. Il n'a pas obtenu le consentement unanime de la Chambre.