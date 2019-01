Les Canadiens ne peuvent se payer quatre autres années libérales, dit Scheer

Les déficits qui s'accumulent, les bourdes diplomatiques qui se multiplient et les tensions avec les provinces qui s'aggravent font en sorte que les Canadiens ont déjà soif d'un changement de direction à Ottawa, a soutenu M. Scheer.

Dans un discours devant les députés et sénateurs conservateurs, et une centaine de candidats déjà choisis en prévision de la prochaine campagne électorale, M. Scheer a promis de livrer une lutte de tous les instants pour défendre les Canadiens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

« Il y a un désir grandissant pour élire un nouveau gouvernement en 2019. Les Canadiens ont appris à connaître Justin Trudeau et ses libéraux très bien au cours des trois dernières années. Et ils n'aiment pas ce qu'ils voient », a affirmé le chef conservateur.

Il a ensuite énuméré une liste « d'échecs » du premier ministre et de son gouvernement, en rappelant d'abord que le conseiller à l'éthique a statué que Justin Trudeau avait violé la Loi sur les conflits d'intérêts en acceptant un voyage sur l'ile privée de l'Aga Khan en décembre 2016, que le premier ministre n'a jamais respecté sa promesse de rétablir l'équilibre budgétaire en 2019 et que M. Trudeau s'est mis à dos des alliés traditionnels du Canada tout en faisant preuve d'amateurisme dans le dossier des relations avec la Chine.

Il a aussi de nouveau critiqué la décision du gouvernement Trudeau d'imposer une taxe sur le carbone, laquelle est entrée en vigueur dans les provinces qui n'ont pas de tarif sur la pollution comme l'Ontario, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, entre autres.

Il a également souligné que le ministre des Finances Bill Morneau refuse de préciser quand il prévoit rétablir l'équilibre budgétaire.

« Mais pour les libéraux de Justin Trudeau, tout va bien. La vie est belle. À l'entendre parler, il n'y a aucun problème au Canada. C'est vraiment à se demander à qui parle Justin Trudeau pour qu'il puisse croire ce qu'il avance. Car ce n'est pas ce que nous entendons quand on écoute les citoyens attentivement », a-t-il lancé, provoquant les rires de ses troupes.

Rappelons la réforme fiscale pour les petites et moyennes entreprises qui a soulevé la colère des gens d'affaires pays, M. Scheer accuse le gouvernement Trudeau d'avoir passé les trois premières années de son mandat à chercher des moyens de taxer davantage les travailleurs.

« Un très grand nombre de familles canadiennes vivent dans l'angoisse de s'endetter, de ne pas être capable de rencontrer leurs obligations. Mais pour les libéraux, les dettes, les déficits, sont des problèmes imaginaires inventés par les conservateurs », a-t-il dit.

« La réalité, c'est que nous sommes le seul parti pour qui la sécurité des travailleurs et des entrepreneurs canadiens, et des familles canadiennes, est la priorité absolue. Nous sommes le seul parti qui veut baisser les taxes et les impôts, et qui veut rétablir l'équilibre budgétaire au Canada », a-t-il ajouté.

« Les populations partout dans le monde n'ont plus de patience avec les gouvernements qui dépensent leur argent sans compter, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et ici au Canada, c'est fini le temps quand on disait : le gouvernement a fait surtout des erreurs au cours de son premier mandat, mais on va lui donner une autre chance », a-t-il encore dit.