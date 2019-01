L'ambassadeur du Canada en Chine congédié

« Hier soir, j'ai demandé à John McCallum de me remettre sa démission de son poste d'ambassadeur du Canada en Chine et je l'ai acceptée », a déclaré M. Trudeau par voie d'un communiqué diffusé samedi par son cabinet.

Le chef de mission adjoint à l'ambassade à Pékin, Jim Nickel, représentera désormais le Canada en tant que chargé d'affaires.

John McCullum s'était mis dans l'eau chaude plus tôt cette semaine en déclarant que Meng Wanzhou, la directrice financière du constructeur téléphonique Huawei, dispose d'arguments juridiques solides pour éviter l'extradition.

Mme Meng avait été arrêtée à l'aéroport de Vancouver, le 1er décembre dernier, en vertu d'un mandat d'arrestation américain. Les États-Unis la soupçonnent d'avoir cherché à contourner les sanctions commerciales imposées à l'Iran. Son arrestation a provoqué une grave querelle diplomatique avec la Chine.

Or, Justin Trudeau avait initialement rejeté les appels à son congédiement.

Deuxième déclaration controversée

Bien que le premier ministre n'a pas immédiatement expliqué son changement de cap, l'annonce du rappel de M. McCallum survient après que celui-ci se soit à nouveau exprimé sur cette affaire.

Après avoir affirmé qu'il serait « bien pour le Canada » que les États-Unis abandonnent les charges contre Meng Wanzhou, l'ambassadeur McCallum avait dû s'excuser publiquement jeudi.

« Je suis désolé que mes propos ayant trait aux procédures judiciaires concernant Mme Meng aient semé la confusion, avait-il déclaré dans un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères. Je me suis mal exprimé. »

Ce mea culpa n'aura apparemment pas suffi. Le premier ministre Trudeau, sans préciser la raison de ce congédiement, spécifie que le travail de John McCullum au long de ses près de vingt ans en politique « demeure une source d'inspiration pour les Canadiens et un exemple pour le reste du monde ».

Avant sa carrière diplomatique, John McCallum avait notamment occupé les postes de ministre de la Défense nationale, de ministre des Anciens Combattants et de ministre de l'Immigration, à l'apogée des efforts de réinstallation des réfugiés syriens.

L'opposition réagit

La décision de M. Trudeau de montrer la porte à John McCallum est survenue trop tard, a soutenu le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, un de ceux qui avaient réclamé le départ de l'ambassadeur après sa première déclaration controversée.

« Ça n'aurait jamais dû en arriver là. Justin Trudeau aurait dû congédier son ambassadeur au moment de l'ingérence dans cette affaire. Il n'a rien fait et a permis des dommages additionnels. Plus de faiblesse et d'indécision de la part de Trudeau avec la Chine. »

- Avec La Presse canadienne