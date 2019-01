Legault soumet sa liste de priorités à Trudeau

M. Legault a notamment réclamé que le gouvernement fédéral cède au Québec les responsabilités de percevoir tous les impôts sur son territoire et accepte ainsi que les contribuables québécois remplissent une déclaration d'impôt unique - une promesse de la CAQ durant la dernière élection provinciale et une demande à laquelle le gouvernement Trudeau a déjà opposé une fin de non-recevoir.

Il a aussi exigé des compensations financières de 300 millions pour les coûts liés à l'arrivée de dizaines de milliers de migrants qui ont traversé la frontière canado-américaine de manière irrégulière, majoritairement en utilisant le chemin Roxham, près du poste frontalier de Saint-Bernard de Lacolle. Jusqu'ici, le gouvernement fédéral a offert 140 millions de dollars en guise de compensation.

Il a en outre réitéré sa demande de réduire temporairement le nombre d'immigrants qui s'installent au Québec, dès 2019, de 20 % dans toutes les catégories d'immigration, et d'ajouter des tests de français et de valeurs auxquels devraient se soumettre à l'avenir les candidats à l'immigration - une demande qu'Ottawa juge peu judicieuse alors que le Québec est confronté à une pénurie de main-d'oeuvre.

Enfin, M. Legault a réclamé des engagements plus précis en matière de financement de projets d'infrastructure, en particulier pour ce qui est de la construction de la ligne bleue du métro de Montréal.

« Il est temps de passer à l'action », a laissé tomber M. Legault durant un point de presse à l'issue de sa rencontre avec Justin Trudeau. Selon M. Legault, M. Trudeau s'est engagé à regarder l'ensemble de ces dossiers, sans toutefois prendre d'engagements fermes.

« On attend des réponses. On espère dans les prochaines semaines avoir des réponses et avoir un peu plus de confirmations », a-t-il ajouté, précisant qu'il souhaite avoir ces réponses d'ici la tenue d'une rencontre de son cabinet prévue à Gatineau dans deux semaines.

Si M. Trudeau, qui a convoqué une retraite de trois jours de son cabinet à Sherbrooke qui prend fin vendredi, a dit être prêt à examiner ces dossiers, les ministres de son gouvernement se sont montrés plus prudents.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, qui était présent à la rencontre des premiers ministres, a fait savoir que le gouvernement Trudeau est prêt à discuter du dossier du seuil de l'immigration, mais dans une perspective plus large qui tiendrait compte des besoins des entreprises en matière de main-d'oeuvre.

M. LeBlanc a indiqué que plusieurs entreprises au Québec sont durement affectées par une pénurie de travailleurs si bien que certaines d'entre elles refusent des commandes, faute d'employés.

Pour sa part, le ministre des Infrastructures et de Collectivités, François-Philippe Champagne, a affirmé que Revenu Canada emploie 5000 fonctionnaires au Québec et que la création d'un rapport d'impôts unique pourrait frapper durement des régions comme celle qu'il représente, la Mauricie, où se trouve l'un des plus importants centres fiscaux de l'Agence du revenu au pays.