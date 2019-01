Le fédéral accorde près de 2 millions à l'Université de l'Ontario français

L'Université de l'Ontario français recevra 1,9 million de dollars de la part du gouvernement fédéral, a annoncé dimanche soir la ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, deux jours seulement avant que le financement provincial ne prenne fin.

Cet argent permettra de garder en vie le projet de l'Université jusqu'en 2020, a déclaré la ministre sur Twitter, au moment d'annoncer l'injection de cette somme provenant des fonds du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, qui est doté d'une enveloppe de 2,7 milliards.

L'équipe qui assure le développement du projet pourra ainsi travailler au moins un an de plus. C'est cette équipe qui a envoyé la demande de financement au gouvernement fédéral, afin de poursuivre les travaux préliminaires vers la mise en place d'un Carrefour francophone du savoir et de l'innovation à Toronto, qui hébergerait notamment l'Université de l'Ontario français.

Mélanie Joly a publié une lettre adressée à Caroline Mulroney, procureure générale et ministre des Affaires francophones du gouvernement ontarien, dans laquelle elle rappelle que la contribution du gouvernement fédéral est conditionnelle à une demande de financement émise par la province et un engagement à prendre en charge 50% des coûts du projet.

«Soyons clairs, la responsabilité revient au gouvernement de l'Ontario de mener à bien ce projet», a-t-elle également écrit.

Dans son tweet faisant l'annonce du financement, la ministre Joly a soutenu que «les Franco-Ontariens pourront toujours compter sur notre appui à titre de partenaires dans le projet de l'Université de l'Ontario français».

Suite à l'annonce en novembre dernier du gouvernement provincial ontarien de Doug Ford de ne plus assurer le financement du projet, les Franco-ontariens et leurs alliés ont manifesté leur mécontentement, mais n'ont pu faire reculer le premier ministre.

L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a salué cette décision du gouvernement canadien sur Twitter, peu après l'annonce.