Jean Chrétien a 85 ans vendredi

M. Chrétien, qui a été une personnalité marquante de la politique canadienne, est né le 11 janvier 1934 à Shawinigan, en Mauricie. Il est le 18e enfant d'une famille modeste de 19 enfants.

Après avoir fait des études en droit, il a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 1963 comme député de la circonscription Saint-Maurice - Laflèche. Il a plus tard dirigé plusieurs ministères dans les gouvernements du Parti libéral dirigés par les premiers ministres Lester B. Pearson et Pierre-Elliott Trudeau.

Il a quitté la politique en 1986 pour y revenir quatre ans plus tard à titre de chef du Parti libéral. Il est devenu 20e premier ministre de l'histoire du Canada en 1993 et il l'est demeuré jusqu'en 2003.

M. Chrétien semblait en bonne forme lorsqu'il s'est livré à de nombreuses apparitions publiques, en octobre dernier, à l'occasion de la publication de son livre intitulé « Mes Histoires ». La sortie de cet ouvrage a coïncidé avec le 25e anniversaire de son élection à titre de premier ministre.

Jean Chrétien est marié à Aline Chaîné depuis 1957. Ils sont les parents de trois enfants.