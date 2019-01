Une délégation des Communes veut interpeller Pékin

De l'avis du patron de Michael Kovrig, l'un des deux détenus, c'est une chose que devrait faire chaque voyageur canadien qui pose le pied en Chine. En entrevue jeudi, le président de l'International Crisis Group, Robert Malley, a estimé que toute personne devrait soulever le problème avec son interlocuteur chinois afin de démontrer que la situation nuit à l'image de la Chine dans le monde.

C'est exactement ce que les membres de l'Association législative Canada-Chine ont l'intention de faire dès leur arrivée samedi, selon le député Michael Cooper.

En plus de M. Kovrig, un diplomate d'Affaires mondiales Canada en congé qui travaille pour l'International Crisis Group à Pékin, un entrepreneur du nom de Michael Spavor a aussi été arrêté le mois dernier en Chine. Il a notamment organisé des visites en Corée du Nord.

Ces arrestations sont largement perçues comme des mesures de rétorsion à la suite de l'arrestation par la Gendarmerie royale du Canada de Meng Wanzhou, directrice des finances du géant des télécommunications Huawei, à la demande des États-Unis. Mme Meng fait face à des accusations de fraude aux États-Unis ; elle a été libérée sous caution à Vancouver, en attendant son audience d'extradition.

«Les autres membres de la délégation et moi-même allons aborder la question avec les autorités chinoises de la manière la plus constructive possible dans le but évident de voir ces deux Canadiens rentrer sains et saufs dans les meilleurs délais», a ajouté le représentant de St Albert - Edmonton.

Trois députés libéraux, un sénateur libéral et un sénateur conservateur complètent la délégation de ce voyage déjà prévu à l'horaire et financé par les contribuables.

M. Cooper reconnaît que le voyage a été remis en question en raison des tensions actuelles jusqu'à ce que le chef de la délégation, le sénateur libéral Joseph Day, se soit entretenu avec le ministère des Affaires étrangères.

«Le message d'Affaires mondiales Canada [...] était qu'il valait mieux y aller que d'annuler, a rapporté Michael Cooper. Bien franchement, s'il y avait un enjeu de sécurité ou si l'on avait jugé que ce ne serait pas bénéfique, on n'irait pas.»

Les touristes appelés à la prudence