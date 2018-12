Trudeau visite les Casques bleus canadiens au Mali

Il s'agissait du premier voyage - et sans doute du dernier - de M. Trudeau dans ce pays d'Afrique occidentale où sont déployés 250 militaires canadiens. La mission des Canadiens est d'évacuer les Casques bleus et employés de l'ONU blessés et assurer le transport de soldats et de matériel.

Après avoir observé une fausse évacuation et servi un repas de Noël aux militaires canadiens, M. Trudeau a dit au contingent qu'il poursuivait la longue tradition militaire du pays consistant à venir en aide aux autres nations.