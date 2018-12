Bloc québécois: Yves-François Blanchet lance sa campagne

Yves-François Blanchet a officiellement lancé samedi sa campagne à la direction du Bloc québécois avec éclat, entouré d'artistes, ainsi que de députés bloquistes et péquistes.

Des députés d'un autre parti souverainiste, Québec solidaire, brillaient toutefois par leur absence à l'événement de l'ancien ministre péquiste.

Une certaine confusion régnait quant à leur présence à l'événement. Le Bloc québécois disait vendredi que les militants solidaires avaient été invités.

Cependant, Québec solidaire a affirmé samedi que la co-porte-parole Manon Massé avait été invitée vendredi en fin de journée pour le lancement de samedi. Comme elle avait déjà d'autres engagements, elle n'a pas pu y être, a indiqué la responsable des relations avec les médias du parti, Stéphanie Guévremont.

Les neuf autres députés n'ont pas été invités, a-t-elle ajouté.

Le Bloc se défend en affirmant qu'une invitation à tous les députés de QS, y compris aux deux co-porte-parole, Mme Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, a été transmise par courriel.

Malgré cette absence des députés solidaires, des militants bloquistes ont assuré que le projet de refondation du parti voulait tenir compte des souverainistes de toutes les allégeances politiques.

En entrevue, Camille Goyette-Gingras, présidente du Forum jeunesse du Bloc, indique que plusieurs jeunes solidaires sont dans les rangs du Bloc, notamment grâce au message environnemental que le parti veut mettre au coeur de son programme.

Après des mois de déchirements, le Bloc espère que ses militants s'unissent en vue des élections fédérales de 2019 qui approchent à grands pas.

Et ceux-ci croient que Yves-François Blanchet est le meilleur pour rallier les troupes.

Selon eux, M. Blanchet, un ancien ministre de l'Environnement a l'expérience requise pour diriger le parti souverainiste.

Yves-François Blanchet peut compter sur l'appui de neuf des dix députés du Bloc. Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill se sont à leur tour rangés derrière lui vendredi.

Cette course à la direction ressemble de plus en plus à un couronnement. Yves-François Blanchet ne fait face à aucun adversaire. Le député Michel Boudrias, qui semblait désireux de poser sa candidature, a décidé la semaine dernière de ne pas se présenter. Il est le seul député du caucus bloquiste à ne pas appuyer officiellement M. Blanchet.

Les éventuels candidats ont un mois pour amasser 15 000 $ et 500 signatures dans au moins 15 circonscriptions. Si personne ne veut se mesurer à Yves-François Blanchet, celui-ci deviendra chef du parti lorsque se terminera la période de mise en candidature le 15 janvier. Dans l'éventualité où il y aurait d'autres candidatures, le chef serait choisi le 24 février.