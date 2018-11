Jagmeet Singh garde le cap sur Burnaby-Sud

Jagmeet Singh affirme avoir choisi Burnaby-Sud pour en faire son foyer politique fédéral.

« J'ai clairement expliqué ma décision de me présenter dans Burnaby-Sud et je reste tout aussi ferme sur cette décision », a-t-il déclaré.

Jeudi, le libéral Raj Grewal a annoncé sa démission immédiate à titre de député de Brampton-Est pour des raisons personnelles et médicales, sans en préciser la nature.

Le chef néo-démocrate serait grandement favori pour remporter la course dans Brampton-Est, une circonscription qu'il a représentée pendant six ans à l'Assemblée législative de l'Ontario et qui est maintenant détenue par son frère Gurratan sur la scène provinciale. L'élection partielle à venir dans Burnaby-Sud - où le NPD l'a remporté par un peu plus de 500 voix en 2015 - représente un défi plus difficile pour Jagmeet Singh.

Au moment d'être nommé chef du NPD fédéral, l'automne dernier, M. Singh avait fait part de son intention d'attendre l'élection générale d'octobre 2019 pour faire son entrée à la Chambre des communes. Il avait identifié la circonscription de Brampton-Est pour se porter candidat.

Cependant, soumis à de fortes pressions pour entrer aux Communes plus rapidement après un difficile départ comme chef de parti, Jagmeet Singh a déclaré en août qu'il serait candidat à l'élection partielle dans Burnaby-Sud. Le siège est libre depuis la mi-septembre en raison du départ du député néo-démocrate Kennedy Stewart, qui a été élu maire de Vancouver.

Le premier ministre Justin Trudeau devrait annoncer en début d'année 2019 la tenue d'élections partielles en février dans Burnaby-Sud et au moins deux autres circonscriptions vacantes. Le siège de Brampton-Est pourrait lui aussi être mis en jeu au même moment.