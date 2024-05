François Legault a proposé aux maires du Québec d’enterrer la hache de guerre, jeudi, après un mois de vives tensions. Il s’est toutefois bien gardé d’annoncer des transferts supplémentaires.

Devant l’Union des municipalités du Québec (UMQ), le premier ministre a assuré qu’il voulait faire « la paix » avec les villes et a promis de changer la façon dont il dialogue avec elles.

Mi-avril, il avait affirmé que les maires venaient « quêter à Québec » pour renflouer le déficit du transport en commun, plutôt que de faire « le ménage » dans leurs dépenses.

Jeudi matin, François Legault s’est fait plus conciliant. « On n’est pas toujours d’accord, mais l’important c’est qu’on travaille tous pour le même monde », a-t-il dit. « Oublions les guerres de mots. On travaille tous pour les Québécois. »

Le premier ministre s’est toutefois bien gardé d’annoncer de nouveaux transferts vers les municipalités, plaidant plutôt que son gouvernement était bien plus généreux que ses prédécesseurs en la matière.

« Si j’augmente les transferts aux municipalités, c’est un manque à gagner que j’ai », a-t-il dit.