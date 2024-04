Gabriel Attal et Justin Trudeau mercredi soir

(Ottawa) Le premier ministre français Gabriel Attal, arrivé mercredi soir à Ottawa, a célébré avec son homologue Justin Trudeau les « valeurs partagées » par les deux pays alors que « les vents mauvais soufflent et veulent remettre en cause les progrès et les droits humains ».

Agence France-Presse

« Canada et France, nous parlons la même langue, pas seulement le français, mais bien la langue des valeurs partagées », a déclaré Gabriel Attal, citant « la liberté, le respect du droit, l’humanisme » avant un dîner en l’honneur de sa visite.

« Dans ces moments compliqués dans le monde, il est encore plus important de se rassembler entre amis et surtout de se réengager et se faire une promesse profonde de continuer à travailler pour avancer nos valeurs partagées », comme « la démocratie, la liberté, la règle de droit », a abondé Justin Trudeau.

Au programme des deux premiers ministres jeudi : un entretien plus officiel, lors duquel s’invitera le sort du Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, ou Accord économique et commercial global, AECG en français), suivi d’une conférence de presse.

Le Parlement français menace le processus de ratification de ce traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, tandis que l’exécutif est en soutien.

Le premier ministre canadien y a déjà fait allusion mercredi soir vantant le « niveau record » des investissements « du Canada en France et ceux de la France au Canada » qui, grâce à ce traité, « créent des emplois des deux côtés de l’Atlantique ».

Avant ce dîner, Gabriel Attal s’est entretenu avec Mary Simon, gouverneure générale du Canada, qui représente le roi Charles III, chef de l’État de cette monarchie parlementaire.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Attal et la gouverneure générale Mary Simon

Ce premier déplacement hors de l’Union européenne du chef du gouvernement français est d’autant plus attendu qu’il n’y a pas eu de visite française à ce niveau au Canada depuis juin 2018, quand Emmanuel Macron s’était rendu au Québec pour un Sommet du G7 et une visite de travail.

Le chef du gouvernement français se rendra ensuite dans l’après-midi de jeudi et jusqu’à vendredi au Québec, province avec laquelle la France entretient une relation « directe et privilégiée ». Il y rencontrera le premier ministre François Legault et prononcera un discours devant l’Assemblée nationale du Québec.

Les deux hommes présideront ensuite la 21e des Rencontres alternées des premiers ministres français et québécois (RAPM), dont la dernière édition remonte à mars 2018 en France.

Cinq ministres accompagnent Gabriel Attal : Eric Dupond-Moretti (Justice), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur), Franck Riester (Commerce extérieur et francophonie), Roland Lescure (Industrie et énergie) et Patricia Miralles (Anciens combattants).