(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a continué à dévoiler jeudi certaines des mesures du budget fédéral attendu le 16 avril. Il a annoncé la création d’un nouveau programme de prêts totalisant 1 milliard de dollars pour la création de nouvelles places en garderies. La création d’un réseau national de services de garde à 10 $ était l’une des promesses phares des libéraux lors de la dernière campagne électorale.

Ce système inspiré du programme de garderies au Québec a été adopté depuis par l’ensemble des provinces et des territoires, mais la création des 250 000 nouvelles places promises tarde. Une analyse de Radio-Canada démontrait récemment que seulement 97 000 nouvelles places avaient été créées depuis 2021, soit moins de 40 % de cet objectif.

Le programme de garderies du gouvernement fédéral dispose d’un budget de 30 milliards sur cinq ans pour l’ensemble des provinces, des territoires et pour les communautés autochtones.

Outre le nouveau programme de prêts, le gouvernement Trudeau allonge également 60 millions en subventions. Ce sont les garderies publiques et à but non lucratif qui pourront en bénéficier.

Il ajoute 10 millions sur deux ans pour la formation des éducateurs en petite enfance et tente de les inciter à aller travailler dans des régions rurales et éloignées en leur offrant d’exonérer leur prêt étudiant s’ils choisissent de s’y installer. Une mesure qui coûtera 48 millions sur quatre ans.

L’annonce du premier ministre Trudeau effectuée à Surrey, en Colombie-Britannique, en compagnie de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, avait des airs de campagne électorale. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a répété le même message à Winnipeg tout comme d’autres ministres du Cabinet un peu partout au pays.

La veille, le premier ministre avait annoncé trois mesures pour améliorer la vie des locataires, soulevant la colère de Québec qui y voit une nouvelle intrusion dans un de ses champs de compétence. Ottawa veut créer un bail standard à l’échelle du pays, élaborer une charte pour garantir les droits des locataires qui inclurait un registre des loyers et que le paiement des loyers compte dans l’évaluation de la cote de crédit.

En coulisse, on explique que le gouvernement poursuit sur sa lancée de 2015 où il avait mis la classe moyenne au cœur de son message. Il veut maintenant aider les millénariaux et les jeunes de la génération Z à y accéder alors qu’ils font face à une hausse importante des loyers et du coût de la vie.

Le vote de la jeune génération est en train d’échapper aux libéraux si l’on se fie au sondage hebdomadaire de la firme Abacus sur les intentions de vote. Si une élection avait lieu cette semaine, les conservateurs auraient l’appui de 34 % des électeurs âgés de 18 à 29 ans et de 41 % de ceux qui ont entre 30 et 44 ans, contre 21 % et 20 % pour les libéraux respectivement.

Le sondage a été effectué auprès de 3550 Canadiens du 16 au 21 mars à partir de groupes de discussion. Il ne possède pas de marge d’erreur, mais un sondage probabiliste similaire aurait une marge d’erreur de 1,7 % 19 fois sur 20.