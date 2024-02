Dans une entrevue, la mairesse de Granby et trésorière de l’UMQ, Julie Bourdon, a souligné que le financement populaire est un outil important dans la démocratie municipale.

(Rivière-du-Loup) Les élus municipaux estiment avoir fait reculer le gouvernement caquiste dans sa volonté de réviser le financement populaire des partis et des candidats.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Embourbé dans des controverses sur les méthodes de financement de son parti, le chef caquiste François Legault avait évoqué au début de février la possibilité de mettre fin aux collectes des contributions des citoyens par les partis et les candidats, comme le permet la loi actuelle.

Mais autant l’Union des municipalités du Québec (UMQ) que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) lui avaient signifié leur refus, notamment parce que les nouveaux candidats en politique municipale ont besoin de recueillir des dons pour financer leur campagne.

« Le message est passé, sincèrement, je pense que oui », a déclaré le président de la FQM, Jacques Demers, en entrevue avec La Presse Canadienne mercredi matin, en marge d’une annonce à Rivière-du-Loup.

« Le gouvernement ne nous a jamais relancés et il n’a pas tenté de nous embarquer dans le mode : “on ne fait plus de financement populaire” », a fait valoir M. Demers, qui est également maire de Saint-Catherine-de-Hatley.

« On sent qu’on a été bien entendu », a renchéri la mairesse de Granby et trésorière de l’UMQ, Julie Bourdon, au cours d’une entrevue après la conférence de presse.

Elle a souligné que le financement populaire est un outil important dans la démocratie municipale.

Elle reconnaît toutefois qu’« il y a des choses à améliorer », sans préciser lesquelles.

Cependant, elle fait valoir que les élections municipales s’en viennent à grands pas l’an prochain et que l’échéancier est plutôt serré pour mettre en place des changements législatifs.

« On tombe en campagne électorale l’an prochain, donc on ne pense pas qu’il y aura des changements en matière de financement populaire. »