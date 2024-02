(Ottawa) Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a précisé mercredi qu’il était contre l’utilisation d’« inhibiteurs de puberté » chez les enfants.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

M. Poilievre a pris position mercredi matin sur la colline du Parlement face à un barrage de questions des journalistes sur les traitements médicaux d’affirmation de genre pour les enfants transgenres.

Les inhibiteurs hormonaux, ou « bloqueurs de puberté », sont utilisés pour empêcher l’organisme de produire les hormones sexuelles qui influencent le développement du corps masculin ou féminin.

« Nous devrions protéger les enfants et leur capacité à prendre des décisions adultes lorsqu’ils seront adultes », a déclaré M. Poilievre mercredi. Lorsqu’on lui a demandé précisément s’il s’opposait à l’utilisation d’inhibiteurs de puberté chez les jeunes de tous genres âgés de moins de 18 ans, il a répondu « oui ».

La première ministre conservatrice de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé la semaine dernière l’intention de son gouvernement d’interdire les inhibiteurs de puberté et l’hormonothérapie pour les enfants transgenres de 15 ans et moins qui n’ont pas encore amorcé de tels traitements.

Cette annonce a déclenché des manifestations en Alberta et à Ottawa, et suscité la condamnation du premier ministre Justin Trudeau, qui accuse Mme Smith de promouvoir un programme anti-LGBTQ+.

Dans ce dossier, M. Poilievre répète depuis plusieurs mois qu’il soutient le droit des parents d’élever leurs enfants comme ils l’entendent. Il exhorte par ailleurs le premier ministre Trudeau à ne pas se mêler des décisions des provinces pour ce qui concerne les écoles et les hôpitaux.

Mardi, il a accusé le premier ministre de s’en être pris à des familles « qui tentent de protéger leurs enfants ». Il a estimé que M. Trudeau « finira par reculer là-dessus ».

Le ministre libéral Randy Boissonnault, un député ouvertement gay qui représente une circonscription d’Edmonton, en Alberta, s’est arrêté devant les journalistes avant la réunion hebdomadaire du caucus du parti, mercredi à Ottawa, pour ridiculiser la position de M. Poilievre.

M. Boissonnault a soutenu que la décision d’utiliser des inhibiteurs de puberté devrait être basée sur une conversation entre un jeune et son médecin. « Je ne vois pas “MD” après le nom de Pierre Poilievre ou de Danielle Smith, a-t-il dit. Donc, ce n’est pas de leurs affaires. »

Depuis qu’il est devenu chef, M. Poilievre a tenté de concentrer les efforts des conservateurs sur les questions de coût de la vie et de criminalité, que le parti considère comme des messages gagnants au sein de l’électorat.

Certains de ses partisans l’ont cependant pressé d’aller plus loin dans le débat sur la manière dont les écoles traitent les questions de diversité de genre et d’orientation sexuelle parmi leurs élèves.

Lors du congrès politique de l’année dernière, à Québec, les militants ont voté massivement en faveur d’une résolution appelant un futur gouvernement conservateur à interdire « les interventions médicales ou chirurgicales » pour les enfants de diverses identités de genre et transgenres.

M. Poilievre n’a jamais précisé s’il était d’accord avec la résolution de sa base militante ou s’il envisageait de l’inclure dans une future plateforme électorale conservatrice.