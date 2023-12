Politique québécoise 2023 en 14 moments forts

La CAQ qui perd des plumes. Le PQ qui peut rêver à nouveau de former le prochain gouvernement. Des incendies de forêt historiques. Une crise majeure du logement. Et des grèves sans précédent depuis près de 50 ans… Oui, le gouvernement Legault (et tout le Québec) a eu une année très mouvementée. Survol.