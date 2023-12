Carolyn Bennett a servi sous trois premiers ministres et a passé un peu plus de 10 ans au cabinet, dont plus de la moitié en tant que ministre des Relations Couronne-Autochtones entre 2015 et 2021.

(Ottawa) Carolyn Bennett, une libérale de longue date, a annoncé qu’elle prend sa retraite en tant que députée de Toronto-St. Paul’s après 26 ans de service.

Mia Rabson La Presse Canadienne

L’ancienne médecin de famille a prononcé son dernier discours à la Chambre des communes une semaine seulement avant son 73e anniversaire, disant qu’elle avait pris la décision difficile en 1997 de quitter la médecine pour se lancer dans une carrière politique, mais qu’elle ne l’avait jamais regretté.

Mme Bennett a servi sous trois premiers ministres et a passé un peu plus de 10 ans au cabinet, dont plus de la moitié en tant que ministre des Relations Couronne-Autochtones entre 2015 et 2021.

Mme Bennett a été exclue du cabinet l’été dernier après avoir annoncé qu’elle ne briguerait pas de réélection.

Elle affirme maintenant qu’elle quittera son siège immédiatement plutôt que d’attendre les prochaines élections pour se retirer.

Leslie Church, membre du personnel libéral de longue date, qui a récemment occupé le poste de cheffe de cabinet de la ministre des Finances Chrystia Freeland, brigue l’investiture pour le parti dans la circonscription de Mme Bennett.

La circonscription de Toronto-St. Paul’s était autrefois considérée comme une circonscription de référence, votant souvent pour le parti au pouvoir, mais elle est devenue un siège libéral sûr depuis que Mme Bennett s’y est présentée pour la première fois.

Elle a gagné avec plus de la moitié des voix à toutes les élections auxquelles elle s’est présentée, sauf deux, remportant un peu moins de 50 % en 2021 et 40 % lorsque les conservateurs ont formé un gouvernement majoritaire en 2011.

Dans son dernier discours à la Chambre des communes mardi, Mme Bennett a déclaré qu’elle était une fière féministe qui a fait de l’engagement public constructif et significatif sa « marque » en tant que politicienne.

Elle a qualifié son approche de « démocratie entre les élections » et a affirmé avoir récemment trouvé une boîte remplie de notes qu’elle gardait pour éventuellement écrire un livre sur le sujet.

Mme Bennett a également réfléchi aux changements survenus en politique au cours de son mandat, et a dit être préoccupée par les changements dont elle a été témoin vers un Parlement hyperpartisan et plus susceptible à la désinformation.

« Nous avons changé l’histoire, mais je suis inquiète. Le cynisme est à son plus haut niveau. Le taux de participation électorale est en baisse. La sécurité des parlementaires est menacée », a-t-elle soutenu.

« Je crois sincèrement qu’il est essentiel pour nous de renouer le dialogue de manière significative avec les citoyens. Une consultation superficielle ou non authentique est mauvaise pour la démocratie. Elle alimente le cynisme. »

Des hommages de toutes parts

Les députés de tous les partis ont parlé avec chaleur et admiration de Mme Bennett, soulignant ses tentatives claires d’éliminer les frontières partisanes et de travailler avec eux sur un certain nombre de questions.

M. Trudeau a affirmé qu’il s’adressait à elle à la Chambre pour la dernière fois avec « le cœur lourd », mais l’a remerciée d’être une source d’inspiration et de conseils avisés, notamment sur la façon « d’être un meilleur féministe » et de recruter des femmes extraordinaires pour se présenter pour le parti aux élections.

Il a déclaré qu’il s’était également appuyé sur elle pendant la pandémie de COVID-19, non seulement parce qu’elle était médecin, mais aussi parce qu’elle avait auparavant été la toute première ministre d’État à la Santé publique du Canada.

La députée du Bloc québécois Andréanne Larouche et la députée néo-démocrate Leah Gazan ont remercié Mme Bennett d’avoir ouvert la voie à d’autres femmes au pouvoir et d’avoir contribué à briser les plafonds de verre.

Le député conservateur Adam Chambers a souligné que le mandat de Mme Bennett a été si long qu’il n’était même pas encore à l’école secondaire lorsqu’elle a été élue députée pour la première fois.

Il a raconté qu’elle l’avait contacté peu de temps après sa première élection, en 2021.

Elle était alors ministre responsable de la santé mentale et des dépendances, et lui avait demandé s’ils pouvaient visiter ensemble un hôpital de santé mentale dans sa circonscription. M. Chambers a dit qu’ils l’avaient fait l’été dernier.

« Merci pour votre service », a-t-il déclaré.