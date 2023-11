(Ottawa) Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a dû défendre lundi l’appui de son parti à la motion des conservateurs pour étendre la suspension de la taxe sur le carbone à toutes les formes de chauffage résidentiel. Jagmeet Singh en fait un vote de rejet contre l’exemption de la taxe appliquée au mazout qui favorise les provinces de l’Atlantique.

« C’est un vote contre la proposition des libéraux qui divise, a tenu à préciser M. Singh. On n’appuie pas l’approche des conservateurs qui n’ont pas de plan pour faire face à la crise climatique. »

La motion des conservateurs doit être soumise au vote lundi après-midi. Elle fait suite à la suspension de trois ans de la taxe sur le carbone pour le mazout accordée par les libéraux il y a un peu plus d’une semaine.

Le Bloc québécois a fait savoir qu’il voterait contre dans une lettre ouverte publiée dans Le Journal de Montréal lundi midi. « Les conservateurs n’attendent que ça pour dénoncer le Bloc québécois qui aura voté en faveur d’une taxe fédérale et libérale, sinon, diront-ils, de deux. Et ils ont tout faux », écrit le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

La taxe sur le carbone ne s’applique pas au Québec, qui a déjà sa propre bourse du carbone avec la Californie depuis dix ans.

Sans l’appui du Bloc québécois, la motion sera rejetée.

Les conservateurs et les néo-démocrates accusent le gouvernement de diviser les Canadiens en donnant une exemption de la taxe sur le carbone qui favorise les résidants des quatre provinces de l’Atlantique, où près du tiers de la population se chauffe au mazout l’hiver.

La Saskatchewan réclame qu’une telle exemption soit également appliquée pour le chauffage au gaz naturel, sans quoi elle cessera de percevoir la taxe. Or, le premier ministre Justin Trudeau a fermé la porte la semaine dernière à d’autres exemptions.

Les néo-démocrates font de la lutte contre les changements climatiques l’un de leurs chevaux de bataille. M. Singh s’est défendu de soutenir une motion qui affaiblirait encore davantage la taxe sur le carbone dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Il promet de présenter son propre plan mardi pour donner un répit aux ménages qui sont aux prises avec la hausse du coût de la vie et pour lutter contre les changements climatiques. Les néo-démocrates proposent d’éliminer la taxe de vente sur les produits et services (TPS) sur le chauffage domestique dans l’ensemble du pays. Ils veulent également taxer les profits des grandes entreprises pétrolières et utiliser ces revenus pour aider les gens à acheter une thermopompe moins polluante que le chauffage au mazout.