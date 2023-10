À compter de ce lundi 30 octobre, la suite d’applications WeChat et Kaspersky sera ainsi supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement – et à l’avenir, les utilisateurs ne pourront plus les télécharger

Ottawa bannit WeChat et Kaspersky de ses appareils mobiles

(Ottawa) Après TikTok, au tour de WeChat et Kaspersky : à compter de ce lundi, il sera interdit d’utiliser ces applications respectivement développées en Chine et en Russie sur les appareils fournis par le gouvernement du Canada. L’application WeChat a été le véhicule utilisé pour semer de la désinformation sur le député Michael Chong.

Il a été déterminé par la dirigeante principale de l’information du Canada que ces applications présentaient « un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité », leurs méthodes de collecte de données permettant « un accès considérable au contenu » des appareils mobiles.

À compter de ce lundi 30 octobre, la suite d’applications WeChat et Kaspersky sera ainsi supprimée des appareils mobiles fournis par le gouvernement – et à l’avenir, les utilisateurs ne pourront plus les télécharger, a-t-on annoncé dans un communiqué.

« Nous adoptons une approche fondée sur les risques en matière de cybersécurité en supprimant l’accès à ces applications sur les appareils mobiles du gouvernement », a déclaré la présidente du Conseil du trésor, Anita Anand, lundi.

« Nous continuerons de surveiller régulièrement les cybermenaces potentielles et prendrons des mesures immédiates au besoin », a-t-elle ajouté dans le même communiqué, où il est précisé que l’on n’a « aucune raison de croire que des renseignements du gouvernement ont été compromis ».

WeChat a ciblé le député Michael Chong

C’est sur la plateforme WeChat que le député conservateur Michael Chong a été ciblé par une campagne de désinformation.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Michael Chong

« L’opération menée entre le 4 et le 13 mai 2023 coïncidait avec la décision du Canada de déclarer un diplomate chinois persona non grata, après quoi la Chine avait elle-même désigné un diplomate canadien comme persona non grata en guise de représailles », selon Affaires mondiales Canada.

L’essentiel de l’opération « a consisté à diffuser des informations fausses sur son identité, y compris des commentaires et des affirmations sur ses antécédents, ses positions politiques et son patrimoine familial », toujours d’après ce que le ministère a diffusé en août dernier.

Propriété du géant technologique Tencent, WeChat est l’une des applications les plus populaires en Chine.

Dans un rapport publié en 2020, le Citizen Lab a détaillé comment l’application « effectuait une surveillance des images et des fichiers partagés sur la plateforme et utilisait le contenu surveillé pour former des algorithmes de censure ».

Le fédéral a annoncé en février dernier le bannissement de l’application du réseau social TikTok, développée en Chine, des appareils mobiles du gouvernement du Canada. Cette décision avait été rapidement copiée à Québec.