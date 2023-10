(Québec/Ottawa) Le premier ministre François Legault fait pression sur son homologue fédéral Justin Trudeau pour que l’entente Ottawa-Québec sur le logement soit conclue d’ici vendredi prochain. C’est indispensable selon lui pour que la cagnotte fédérale de 900 millions de dollars se retrouve dans la mise à jour économique du 7 novembre de son ministre des Finances Eric Girard.

La Presse a révélé jeudi que les négociations vont bon train et que le gouvernement Legault égalera la mise du fédéral. Il y aura ainsi, au total, des investissements supplémentaires de 1,8 milliard en cinq ans afin de construire des logements sociaux et abordables. Québec veut l’annoncer dans sa mise à jour économique.

Mais il faut d’abord une entente Ottawa-Québec. Et « la date limite » pour procéder ainsi, « c’est vendredi prochain », a plaidé François Legault.

« Donc il nous reste une semaine, et c’est urgent, a-t-il ajouté lors d’une mêlée de presse mercredi. Je fais un appel à Justin Trudeau et au gouvernement fédéral. Il faut qu’on s’entende d’ici vendredi prochain pour avoir les 900 millions du gouvernement fédéral, et le Québec va faire sa part. Mais il faut être capable d’ajouter des sommes importantes pour construire des logements, il en manque et ce n’est pas le temps d’avoir une chicane. »

En conférence de presse dans la grande région de Toronto, où il faisait une annonce sur le logement, Justin Trudeau n’a pas répliqué directement à l’ultimatum de François Legault. « On est là avec 900 millions de dollars pour faire partenariat avec Québec, pour livrer. On est en train d’avoir de très bonnes conversations », a-t-il affirmé. « Je vous assure que l’urgence que je ressens, c’est parce que je veux que plus de Québécois aient accès à des logements le plus rapidement possible, et c’est pour ça qu’on continue nos très bonnes conversations », a complété le premier ministre.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau (à droite)

Un point important reste à régler, comme l’écrivait La Presse : le rythme de décaissement des fonds fédéraux. Québec préférerait un versement unique et immédiat des 900 millions de dollars, alors qu’Ottawa propose de diviser la cagnotte en tranches versées chaque année d’ici 2026-2027. Il y aurait également un enjeu autour du calcul du montant fédéral par unité de logement.

« On est dans un champ de compétence du Québec, et le fédéral met des conditions, et c’est inacceptable pour nous », a affirmé le ministre des Finances, Eric Girard.

Il reste qu’Ottawa a levé des obstacles à une entente au cours des dernières semaines. Il a renoncé à demander à Québec la construction d’un nombre précis d’unités de logement.

Mais la cible de Québec est, dans les faits, assez semblable à celle d’Ottawa. Québec se donnerait pour cible de construire 26 000 logements dans un horizon de cinq ans. Ce serait confirmé dans la mise à jour économique. Mais on reconnaîtrait que les 1,8 milliard – 900 millions pour chacun de deux ordres de gouvernement – ne suffiront pas pour construire tous ces nouveaux logements. Des investissements supplémentaires seraient annoncés dans un deuxième temps par le gouvernement, à l’occasion du budget de mars.

Eric Girard a annoncé que la mise à jour économique du 7 novembre répondra en particulier à trois enjeux de l’heure, comme il le disait en entrevue à La Presse en septembre : le logement, l’itinérance et l’adaptation aux changements climatiques.