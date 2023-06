(Ottawa ) David Johnston, le rapport spécial indépendant nommé par Justin Trudeau pour examiner l’ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2019 et 2021, démissionne. L’ouragan de critiques qu’a provoqué son rapport publié le 23 mai a finalement eu raison de sa volonté de terminer son mandat, qui devait prendre fin en octobre.

Son départ survient quelques jours après son témoignage devant un comité parlementaire au cours duquel il s’est fait malmener par les partis d’opposition. Il survient aussi 10 jours après que la Chambre des communes eut formellement demandé qu’il quitte ses fonctions à la suite de l’adoption d’une motion présentée par le NPD. Les trois partis d’opposition, qui réclament une enquête indépendante sur la question de l’ingérence étrangère depuis plusieurs mois, ont tous voté en faveur de cette motion.

Dans une lettre envoyée au premier ministre en début de soirée vendredi, et remise aux médias, M. Johnston a affirmé que le climat politique était devenu insoutenable, rendant son travail impossible.

Lorsque j’ai assumé le mandat de rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère, mon objectif était d’aider à accroître la confiance dans nos institutions démocratiques. Je constate que, compte tenu du climat hautement partisan entourant ma nomination et mon travail, mon rôle a eu l’effet opposé. Extrait de la lettre de David Johnston

« Je remets donc par la présente ma démission, prenant effet au plus tard à la fin du mois de juin 2023 ou dès que j’aurais remis un bref rapport final, ce que j’espère pouvoir faire avant la fin du mois », a-t-il ajouté.

M. Johnston, qui a servi comme gouverneur général pendant près de sept ans, avait été mandaté par Justin Trudeau de se pencher sur l’ingérence étrangère durant les deux derniers scrutins. Il devait formuler des recommandations au gouvernement, notamment au sujet de la justesse de tenir une enquête publique indépendante sur cette délicate question.

Dans son rapport publié le 23 mai, M. Johnston a reconnu que l’ingérence étrangère est un phénomène qui prend de l’ampleur au Canada. Mais après avoir épluché les documents secrets et rencontré les responsables des agences de renseignements et les leaders politiques, il a conclu qu’une enquête publique indépendante n’était pas utile étant donné qu’une bonne partie des travaux devraient avoir lieu à huis clos en raison de la nature délicate des renseignements touchant la sécurité nationale.

En principe, il devait tenir des audiences publiques cet été afin d’entendre notamment les témoignages de membres de la diaspora chinoise qui seraient victime d’intimidation de la part du régime communiste chinois et aussi se pencher sur les moyens d’améliorer la transmission de renseignements entre le SCRS et les ministres fédéraux responsables de la sécurité nationale.

À ce sujet, M. Johnston recommande au premier ministre de nommer une autre personne après avoir consulté les partis d’opposition.

Je vous encourage à nommer une personne respectée, dotée d’une expérience en sécurité nationale, pour réaliser le travail que j’ai recommandé dans mon premier rapport. Idéalement, vous devriez consulter les partis de l’opposition afin de déterminer des candidats appropriés pour diriger cet effort. Extrait de la lettre de David Johnston

« L’examen approfondi et détaillé de l’ingérence étrangère, de ses effets et de la manière de la prévenir doit constituer une priorité urgente pour votre Gouvernement et votre Parlement », a-t-il aussi indiqué.

Sa démission a été saluée par le Bloc québécois.

« Le Bloc québécois salue cette décision digne. Le premier ministre Justin Trudeau n’a d’autre choix que de confier au Parlement la nomination d’un-e juge qui présidera une commission d’enquête publique et indépendante sur les ingérences chinoises au Canada », a réagi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sur son compte Twitter.

Plus de détails à venir.