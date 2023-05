« C’est de plus en plus clair qu’on va avoir besoin de plus d’électricité et l’électricité qui coûte le moins chère à produire, c’est celle qu’on économise. […] Je pense que l’efficacité énergétique c’est quelque chose de très important », affirmé le premier ministre François Legault.

(Sherbrooke) Le premier ministre François Legault rouvre une porte qu’il avait fermée au début de l’année en disant que les tarifs résidentiels d’Hydro-Québec pourraient être revus afin d’encourager la sobriété énergétique.

« Je pense qu’il y a moyen de regarder, ce n’est pas dans mes intentions d’augmenter les tarifs, mais on pourrait les diminuer à certains moments. En plus, il faut expliquer aux Québécois qu’ils pourraient économiser, mettre en place des programmes… Je pense qu’il faut vraiment se pencher sur l’efficacité énergétique pour en faire beaucoup plus au Québec », a-t-il affirmé samedi, lors d’une conférence de presse au premier jour du congrès de son parti à Sherbrooke.

En janvier, M. Legault remettait pourtant à plus tard l’idée d’inciter les clients résidentiels d’Hydro-Québec à la sobriété énergétique. Il modérait alors les ardeurs de son ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui laissait entendre que les Québécois auraient à démarrer le lave-vaisselle la nuit pour économiser sur leur facture d’électricité.

Le premier ministre disait alors que le projet de loi attendu cet automne touchant Hydro-Québec et la Régie de l’énergie ne réviserait que les tarifs d’hydroélectricité pour les entreprises, dont le fameux tarif L réservé aux gros clients industriels. L’objectif est de les moduler en fonction notamment de leurs efforts pour décarboner le Québec, expliquait-il.

Or il y a une semaine, Pierre Fitzgibbon a relancé le thème de la sobriété énergétique pour les clients résidentiels, reprenant son exemple de tarifs plus bas pour ceux qui feraient fonctionner leur lave-vaisselle la nuit. Il a affirmé que la modulation des tarifs résidentiels pourrait faire partie de son projet de loi.

François Legault a confirmé samedi que son gouvernement l’envisage sérieusement. « C’est de plus en plus clair qu’on va avoir besoin de plus d’électricité et l’électricité qui coûte le moins cher à produire, c’est celle qu’on économise. […] Je pense que l’efficacité énergétique c’est quelque chose de très important », a-t-il affirmé, évoquant une diminution de tarifs à certains moments de la journée.

Il s’est dit satisfait qu’Hydro-Québec ait rehaussé sa cible en matière d’efficacité énergétique, passant d’une économie attendue de 8 à 25 TWh d’ici 2030. « Ça veut dire que ça nous économiserait, entre guillemets, la construction de l’équivalent de deux barrages », a insisté M. Legault.

De son côté, le ministre des Finances Eric Girard a signalé qu’au gouvernement, le sujet de la modulation des tarifs est « discuté dans un contexte de revenu neutre » pour Hydro-Québec. Cela signifierait donc que les tarifs pourraient être revus à la baisse pour certaines heures, mais à la hausse pour d’autres moments de la journée afin de maintenir les revenus de la société d’État.

« Les revenus des sociétés d’État sont prévus dans le budget. Toute modulation des tarifs, ça doit passer par la Régie de l’énergie, et ça doit être étudié. Généralement, lorsque l’on regarde des aménagements, c’est neutre », a-t-il expliqué.