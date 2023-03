Le curateur public doit mieux protéger les plus vulnérables, dit le protecteur du citoyen

(Québec) Le Curateur public ne protège pas suffisamment les personnes inaptes sous tutelle privée contre les abus financiers et de mauvaise gestion, déplore le protecteur du citoyen, qui met en cause un trop-plein de bureaucratie, un manque de personnel et un système informatique désuet.