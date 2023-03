« Que ce soit la question des évictions pour Airbnb, la clause F, les rénovictions sauvages, on va agir là-dessus », assure France-Élaine Duranceau.

La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, se dit ouverte à mettre en place des mesures pour empêcher les évictions de locataires par des propriétaires qui veulent transformer leurs logements en Airbnb, et d’autres changements pour mieux protéger les locataires.

« Les gens vulnérables qui se font jeter dehors de leur logement après des années, pour des raisons que je dirais ordinaires, je trouve ça déplorable et je n’ai pas l’intention que ça perdure », a dit la ministre Duranceau, vendredi, lors d’une conférence presse à Laval où elle inaugurait des logements sociaux.

Elle a expliqué qu’elle revoyait actuellement toutes les règles touchant les propriétaires et les locataires, avec son adjointe parlementaire, la députée de Labelle Chantale Jeannotte.

« Que ce soit la question des évictions pour Airbnb, la clause F, les rénovictions sauvages, on va agir là-dessus », assure Mme Duranceau.

La clause F permet à un propriétaire d’immeuble neuf, pendant une période de cinq ans, d’imposer à ses locataires une hausse de loyer qui n’est pas assujettie à la grille de calcul du Tribunal administratif du logement, ce qui se traduit souvent par de fortes augmentations.

« Je suis ouverte à tout parce que je suis en train de consulter. Je ne veux pas faire les choses à la pièce, et je ne veux pas que ça prenne des mois et des mois. On va attendre les recommandations, » a ajouté la ministre.

Mercredi, Québec solidaire a demandé au gouvernement d’interdire les évictions de locataires dans les cas où les propriétaires veulent plutôt louer leurs logements à court terme sur des plates-formes comme Airbnb, en citant deux cas récents à Montréal, un dans Hochelaga-Maisonneuve et un dans le Vieux-Montréal.

France-Élaine Duranceau a également commenté les réactions négatives à la décision de son gouvernement, annoncée la semaine dernière, de mettre fin au programme AccèsLogis pour le financement du logement social.

« Le nom du programme n’est pas important. Ce que les Québécois veulent, c’est qu’on livre du logement, qu’il y ait des résultats », dit-elle.

Elle explique que le gouvernement va continuer de créer du logement social en octroyant des subventions pour la construction de projets et par son programme de supplément au loyer, qui prévoit que les locataires à faible revenu ne paient pas plus de 25 % de leur revenu.

Quant au nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), destiné à appuyer financièrement des projets de logements locatifs abordables pour des ménages à modeste revenu, qui s’est attiré son lot de critiques, la ministre en promet une version améliorée pour corriger ses défauts.

Mme Duranceau promet aussi de financer les projets à qui on a promis des fonds du programme AccèsLogis, mais qui attendent toujours leur argent pour construire des logements.

La ministre de l’Habitation a fait ces commentaires lors de l’inauguration du projet Val-Martin, à Laval, où 124 logements ont été remis en état et 235 nouvelles unités ont été construites, grâce à du financement fédéral, provincial et municipal. Ottawa y a investi 33,6 millions, Québec 35,5 millions et Laval 20,3 millions. Un dernier bâtiment actuellement en construction abritera aussi le nouveau centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand, dans lequel la Ville a investi 25 millions.