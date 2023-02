(Edmonton) L’Alberta est devenue lundi la septième province à conclure une entente de principe avec Ottawa sur le financement des soins de santé.

La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi dans un communiqué que plus de 24 milliards seront investis dans le système de santé de l’Alberta au cours des dix prochaines années.

Cette somme comprend 2,9 milliards pour un nouvel accord bilatéral axé sur les priorités partagées en matière de santé et 233 millions pour un complément immédiat et ponctuel au Transfert canadien en matière de santé, pour répondre aux « besoins urgents ».

Ces besoins urgents comprennent l’aide aux hôpitaux pédiatriques et aux salles d’urgence, ainsi que la résolution des longs délais d’attente pour les chirurgies.

L’accord bilatéral vise également à améliorer l’accès aux services de santé familiale, y compris dans les zones rurales et reculées et dans les communautés mal desservies.

D’autres objectifs comprennent la promotion d’une main-d’œuvre de la santé « résiliente et soutenue » dans le réseau, l’amélioration des services de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et l’accès aux renseignements électroniques sur la santé des Albertains.

L’Alberta vient donc rejoindre les quatre provinces de l’Atlantique, l’Ontario et le Manitoba, qui ont toutes conclu la semaine dernière une entente bilatérale avec Ottawa.

Ces accords de principe constituent une première étape vers la réalisation de la proposition globale de financement des soins de santé de 196 milliards sur dix ans que le premier ministre Justin Trudeau a présentée aux provinces le 7 février à Ottawa.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a qualifié de « productive » cette première étape. « J’ai hâte de poursuivre les discussions avec le gouvernement du Canada sur la façon dont nous pouvons assurer un financement durable à plus long terme », ajoute Mme Smith dans une déclaration écrite.