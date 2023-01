(Laval) Le gouvernement Legault tiendra une consultation publique sur l’avenir énergétique du Québec, alors qu’il ambitionne de « faire grossir Hydro-Québec de 50 % » et de gagner la course à la carboneutralité en Amérique du Nord. Il n’ira toutefois pas jusqu’à mettre sur pied une commission nationale itinérante comme le demande le Parti libéral du Québec (PLQ).

La consultation sera pilotée par le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon. Elle précédera le dépôt de son projet de loi « très costaud » touchant Hydro-Québec et la Régie de l’énergie. Ce texte législatif est attendu ce printemps, mais il est possible qu’il soit présenté à l’automne seulement.

Pierre Fitzgibbon a évoqué la tenue d’une consultation en toute fin de mêlée de presse jeudi, en marge de la réunion du caucus caquiste pour préparer la rentrée parlementaire du 31 janvier. Il a répondu par l’affirmative quand on lui a demandé si une consultation sur l’avenir énergétique est prévue. « Il va y avoir des audiences publiques, une commission parlementaire. On va faire ça dans l’ordre », a-t-il ajouté.

Les modalités de la consultation n’ont pas été définies encore, a-t-on indiqué plus tard au gouvernement. Elle ne se tiendrait pas au parlement et ne prendrait pas la forme d’une commission parlementaire itinérante.

Lors de sa rencontre avec le premier ministre François Legault, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a demandé la tenue d’une « commission nationale itinérante sur l’énergie » qui « porterait sur nos besoins actuels et futurs en matière énergétique et sur les investissements publics qui seront nécessaires dans les prochaines décennies pour réaliser la transition énergétique et atteindre la carboneutralité pour 2050 ». La commission serait coprésidée par un député issu du gouvernement et un de l’opposition officielle, selon la proposition libérale. Cette forme de consultation n’est pas retenue par le gouvernement.

Dans son discours d’ouverture de la session parlementaire l’automne dernier, le premier ministre François Legault disait vouloir « un vrai débat de société » sur l’avenir énergétique du Québec qui, selon lui, passe entre autres par la construction de nouveaux barrages afin de répondre à une demande accrue.

Le débat entourant la nécessité d’une consultation avait pris de l’ampleur avec la sortie de la PDG d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui disait craindre que le Québec devienne le « Dollarama » de l’électricité en vendant à rabais son énergie à des entreprises pour des projets économiques énergivores. Les intentions du ministre Fitzgibbon l’inquiétaient. Elle a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci.

De son côté, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a réclamé « la tenue d’une commission parlementaire d’urgence sur le Plan stratégique 2022-2026 d’Hydro-Québec, afin d’entendre Sophie Brochu avant son départ » de son poste de PDG le 11 avril.

Le gouvernement Legault entend demander à Hydro-Québec de témoigner devant les députés pour défendre son plan stratégique, mais il n’est pas acquis que l’exercice se fera avant le départ de Mme Brochu.

À son arrivée à la réunion du caucus, François Legault a placé l’énergie au cœur de ses priorités avec l’éducation et la santé. Il a fait la promotion de son « projet excitant d’électrifier le Québec » dans un discours devant ses députés.

« On est déjà les premiers en Amérique du Nord pour les plus (basses émissions de gaz à effet de serre) par habitant. On veut être les premiers à ramener ça à zéro. Ça veut dire entre autres faire grossir Hydro-Québec de 50 % » en termes de production d’électricité. « C’est excitant de dire le Québec pourrait, sera le premier État en Amérique du Nord à être carboneutre », a-t-il ajouté.

Pour Pierre Fitzgibbon, le gouvernement doit envisager la construction de nouveaux barrages afin de combler l’écart entre l’offre et la demande d’électricité « pour la décabornation et pour les projets économiques qui valent la peine pour le Québec ». Le développement de l’énergie éolienne et des mesures d’efficacité, deux options sur lesquelles mise aussi le gouvernement à plus court terme, pourraient ne pas suffire.

Des éoliennes, « on n’en a pas assez au Québec », a lancé le ministre. Il compte toujours développer cette filière en partenariat avec le privé. « Les éoliennes, on peut donner ça en sous-contrats à des gens mais c’est Hydro-Québec qui doit décider où on implante les éoliens. Et impliquer les municipalités, ça va aider beaucoup (à ce que ce soit) socialement acceptable », a-t-il dit.