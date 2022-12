Atteinte d'une maladie neurologique

L’Assemblée nationale derrière Céline Dion

(Québec) Les élus de l’Assemblée nationale se rangent derrière Céline Dion et lui souhaitent un prompt rétablissement. Le premier ministre François Legault espère qu’elle pourra recommencer sa tournée le plus « vite possible », et le ministre de la Culture lui envoie des « ondes positives ».