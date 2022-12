(Québec) Pierre Fitzgibbon salue les demandes exprimées par les partis d’opposition qui réclament une enquête de la commissaire à l’éthique et à la déontologie sur une partie de chasse au faisan qu’il a effectuée sur une île privée en Estrie et qui appartient à des gens d’affaires. « C’est une activité privée, alors ça va continuer », a-t-il dit.

Le Journal de Montréal rapportait jeudi que le superministre du gouvernement Legault, qui détient les portefeuilles de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, a participé cet automne à une chasse sur l’île de la Province, située sur le lac Memphrémagog, qui appartient à des personnes issues d’entreprises qui bénéficient de subventions publiques.

Dans une mêlée de presse au Parlement, M. Fitzgibbon a assuré qu’il n’avait commis aucun impair éthique en acceptant de participer à l’activité, alors qu’il s’y adonne chaque année depuis près de 20 ans.

« Je pense que Le Journal de Montréal devrait demander, via les députés du Parti québécois, une commission d’enquête. Je pense que la commissaire à l’éthique devrait faire une enquête. Moi, je vais être très à l’aise, parce que je n’ai jamais eu de malversations dans mon comportement et il n’y en aura jamais », a déclaré M. Fitzgibbon.

En matinée, le Parti libéral du Québec (PLQ) a confirmé avoir envoyé une lettre à la commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, pour qu’elle ouvre une enquête. Québec solidaire (QS) avait également affirmé qu’il avait l’intention de faire cette même demande, tout comme le Parti québécois (PQ).

« C’est ma vie privée »

Pierre Fitzgibbon a défendu jeudi que cette partie de chasse était une activité liée à sa vie privée. Il compte poursuivre cette tradition au cours des prochaines. Le ministre caquiste a également confirmé qu’il n’avait pas consulté la commissaire à l’éthique avant de poursuivre la chasse au faisan sur l’île privée une fois assermenté ministre. Le cabinet du premier ministre n’avait pas non plus été informé.

Quand Le Journal de Montréal a demandé des précisions au ministre, avant la publication de l’article, son attaché de presse, Mathieu St-Amant, a répondu : « Si vous souhaitez une entrevue sur la chasse au faisan, nous sommes disposés à nous entretenir avec un de vos chroniqueurs de chasse et pêche ».

M. Fitzgibbon a défendu jeudi que cette réponse n’était pas une manifestation d’arrogance. « Ce n’est pas de l’arrogance, [c’est] ma vie privée et ça me regarde. Ce n’est pas à cause du Journal de Montréal que je vais me priver de voir de bonnes connaissances », a-t-il dit.

Au cours de cette partie de pêche, où les invités porteraient un habit traditionnel de chasse issu du code vestimentaire traditionnel autrichien, M. Fitzgibbon a parlé d’affaire avec ses connaissances réunies.

« C’est sûr, il y en a toujours, ma vie est là-dedans. Ça fait 20 ans que je suis avec ce monde-là. Ce sont de bonnes connaissances, alors je pense que c’est important que la commissaire à l’éthique fasse une enquête pour que vous soyez tous confortables, et Le Journal de Montréal, à savoir qu’il n’y a pas eu de subventions » octroyées ce jour-là, a-t-il dit.

« On n’est pas du même monde »

Cette nouvelle concernant la partie de pêche du ministre Fitzgibbon avec des gens d’affaires sur une île privée a vivement fait réagir les oppositions, jeudi. « On n’est pas du même monde », a conclu Pascal Bérubé du Parti québécois.

« Ces millionnaires, ces grands propriétaires dirigeants d’entreprises, c’est dur après de faire la leçon et de demander de la sobriété aux gens quand c’est aussi ostentatoire », a-t-il dit. « Je lui demande de la sobriété éthique », a renchéri le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Vincent Marissal, de Québec solidaire, a reconnu dans cette histoire « notre bon vieux Fitzgibbon […] qui, encore une fois, a l’éthique assez slaque ».

« M. Fitzgibbon, il n’a pas compris qu’il n’est plus dans le monde des affaires, qu’il est un serviteur de l’État et qu’il doit faire attention à ses gestes et aux apparences de ses gestes », a-t-il dénoncé.

« On retrouve la même désinvolture du ministre qu’on connaît depuis ces dernières années. […] C’est problématique, parce que quand on parle de situation où un élu se place en [apparence de conflit d’intérêts], il s’agit d’un contexte où des questions doivent être posées », a dit le chef par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay.

Le bureau de la commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, a confirmé à La Presse avoir reçu une demande d’enquête concernant M. Fitizgibbon. Celle-ci informera le ministre si elle juge cette demande recevable. Ce n’est pas la première fois que le cas du ministre de l’Économie se retrouve sur le bureau de Mme Mignolet. Si elle donne suite à cette demande, il s’agirait de sa sixième enquête le concernant.