(Québec) Les élus de l’Assemblée nationale se rangent derrière Céline Dion et lui souhaitent un prompt rétablissement. Le premier ministre François Legault espère qu’elle pourra recommencer sa tournée le plus « vite possible », et le ministre de la Culture lui envoie des « ondes positives ».

« On souhaite évidemment un bon rétablissement à Céline Dion », a lancé M. Legault dans une mêlée de presse improvisée jeudi alors qu’il se dirigeait vers la période des questions.

« C’est une immense vedette, qui vient de Charlemagne, dans le comté de l’Assomption, dans mon comté. On est tellement fiers d’elle, on espère qu’elle va être capable de recommencer sa tournée le plus vite possible », a-t-il ajouté.

Au matin, Céline Dion a annoncé dans une vidéo être atteinte d’une maladie neurologique rare et a ajouté qu’elle sera incapable de reprendre sa tournée mondiale de spectacles au mois de février prochain, en Europe.

Le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a été touché par la sortie de la chanteuse. « J’ai vu la vidéo qu’elle a publiée ce matin. C’est sûr que lorsqu’on l’écoute, on a un pincement au cœur. Céline, c’est Céline », a-t-il dit.

M. Lacombe affirme être « personnellement » touché par la nouvelle, puisqu’il est « natif de Charlemagne » et qu’il a « grandi en face » de la maison d’enfance de Céline Dion. La mère du ministre a même fréquenté l’école primaire en même temps que Mme Dion, a-t-il révélé.

« On s’est beaucoup attachés. C’est une nouvelle qui n’est pas agréable à entendre ce matin, mais je pense d’abord à sa famille. À voir l’émotion qu’il y avait dans sa vidéo, on comprend que ce n’est pas facile pour elle et ses proches », a ajouté M. Lacombe.

Exemple inspirant

Il a affirmé que Mme Dion était un « exemple inspirant » pour le Québec et qu’elle est un peu la preuve que « quand on veut faire de grandes choses, on est capable de le faire ». « On lui souhaite que ça se passe bien et on espère qu’elle va nous revenir en forme », a-t-il dit.

Même son de cloche du côté des partis d’opposition. Le député de Québec solidaire Vincent Marissal avait lui aussi des mots d’encouragement pour ce « monument national ». « C’est un peu en dehors de mon champ d’expertise, le domaine artistique, mais regardez, on ne peut pas être insensible à ça. Céline, c’est un monument national. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances », a-t-il dit.

« Je ne connais pas la nature exacte de la maladie qu’on lui a diagnostiquée, mais je pense qu’on peut collectivement souhaiter bon courage puis bonne chance, là-dedans, en souhaitant la revoir et surtout l’entendre bientôt », a-t-il affirmé.

Le chef péquiste a renchéri. « On espère qu’elle se rétablira. Mais on est de tout cœur avec elle, c’est l’essentiel », a souligné Paul St-Pierre Plamondon. Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, a ajouté que la situation le chagrinait. « C’est triste, honnêtement. On va lui souhaiter la meilleure des chances et prompt rétablissement. Voilà », a-t-il affirmé.