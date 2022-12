(Ottawa) Le Bloc québécois revient à la charge pour que des experts soient entendus sur l’interdiction des armes d’assaut. Les libéraux ont déposé deux amendements controversés au projet de loi C-21 qui élargissent la définition d’une arme à feu prohibée et proposent une liste de modèles à interdire.

Une première tentative de la députée Kristina Michaud a échoué mardi parce que les conservateurs ont refusé de donner leur consentement. Elle désirait entendre à nouveau des experts qui avaient témoigné dans le cadre de l’étude du projet de loi en comité parlementaire pour obtenir leur avis sur le contenu des amendements.

« On est un peu dans une impasse, constate-t-elle en entrevue. On a l’impression qu’on n’avance pas. »

Elle demande une ou deux journées de consultation sur les amendements pour notamment entendre l’Association des chasseurs et pêcheurs du Québec. Les fusils de type SKS font partie de la liste des modèles qui seraient interdits. Il s’agit d’une arme de style militaire, mais qui est populaire auprès des chasseurs.

Le Bloc québécois a besoin de l’appui de quatre députés qui siègent au comité permanent de la sécurité publique et nationale pour obtenir une réunion d’urgence. Mme Michaud estime qu’elle pourrait avoir l’appui du député néo-démocrate Alistair McGregor et de députés libéraux.

Plus de détails à venir.