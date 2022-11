Le ministre du Développement international, Harjit S. Sajjan, se rendra au Qatar afin d’y encourager l’équipe canadienne à l’occasion de la Coupe du monde, malgré l’appel au boycottage diplomatique lancé par le Bloc québécois et le NPD.

Celui qui occupe également les fonctions de ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada sera dans le petit émirat du 21 au 23 novembre 2022.

Il sera alors accompagné du député de Cumberland-Colchester, Stephen Ellis, a annoncé son cabinet, dimanche.

En plus d’assister au match d’ouverture du Canada contre la Belgique, Harjit S. Sajjan participera à un évènement trilatéral de diplomatie sportive avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire mexicain aux Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Rappelons que le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront conjointement la prochaine Coupe du monde de la FIFA, en 2026. Vancouver et Toronto ont été sélectionnés comme villes hôtes pour accueillir des matchs lors de cet évènement.

Harjit S. Sajjan rencontrera aussi, au Qatar, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, pour « discuter de priorités communes, notamment de l’aide humanitaire et du développement international », a précisé son cabinet.

Cette nouvelle risque de déplaire au Bloc québécois et au NPD qui avaient appelé à un boycottage diplomatique de l’évènement, comme le Canada l’avait fait pour les derniers Jeux olympiques à Bejing, compte tenu du fait que les droits de la personne, en particulier ceux des membres de la communauté LGTBQ+, sont bafoués dans le petit émirat.

À la fin septembre, la ministre des Sports fédérale, Pascale St-Onge, avait toutefois laissé peu de doutes quant aux intentions de son gouvernement. « Normalement, comme l’équipe est qualifiée, et qu’en plus, on est le pays hôte pour la prochaine Coupe du monde avec les États-Unis et le Mexique, on va assurément avoir une présence », avait-elle exposé.

La Coupe du monde du Qatar se tient du 20 novembre au 18 décembre.

Avec Mélanie Marquis, La Presse