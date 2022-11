La ministre des Affaires municipales s’est dite « très touchée » par la situation des fonctionnaires et élus de Saint-Constant qui doivent composer avec la hargne d’un citoyen qui les intimide.

La Presse révélait jeudi matin que la municipalité devait se présenter devant la justice aux 10 jours pour s’assurer de tenir à distance Michel Vachon. Cet homme a été condamné à plusieurs reprises pour voies de fait sur des conseillers et des employés municipaux. « On ne sait pas où ça va s’arrêter. On est confrontés à un homme qui n’a rien à perdre », avait déclaré Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.

D’autres municipalités du Québec sont aussi aux prises avec des individus qui attaquent avec véhémence les élus municipaux.

Jeudi, la ministre des Affaires municipales a déploré la situation.

J’ai rencontré le maire de Saint-Constant ainsi que son équipe et j’ai été très touchée par leur témoignage. L’intimidation et les menaces n’ont pas leur place dans notre vie démocratique. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Elle a continué : « J’ai [déjà] mis en place un plan d’action qui vise à équiper nos élus pour faire face au harcèlement et à l’intimidation, tout en sensibilisant les citoyens à l’importance d’entretenir un climat respectueux au Conseil de ville. Maintenant, je vais m’assurer que les canaux de communication avec les villes restent ouverts afin de mieux soutenir les municipalités lorsque des situations du genre surviennent. »

Sa vis-à-vis de l’Opposition officielle, Virginie Dufour, s’est aussi dite inquiète.

« Comme ancienne conseillère municipale, j’ai déjà été victime d’intimidation et j’ai subi les impacts de tels agissements sur ma vie personnelle et familiale », a-t-elle déclaré via communiqué. « Je suis donc extrêmement préoccupée par les informations qui révèlent aujourd’hui une telle situation envers les élus et les fonctionnaires municipaux de Saint-Constant. »

Elle a reproché au gouvernement Legault de n’avoir « pris aucune action concrète » dans ce dossier.