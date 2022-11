La sonnette d’alarme a en fait été tirée il y a de cela plus de 10 ans par l’ancienne vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser. Dans un rapport qu’elle a publié en 2008, elle chiffrait le coût de la réfection à près de 10 millions.

(Ottawa) Après des années de tergiversations, la Commission de la capitale nationale (CCN) a entamé le processus de « mise hors service » du 24, promenade Sussex, la résidence officielle du premier ministre en état de désuétude.

Le processus a été enclenché cette semaine ; on procède actuellement « à la relocalisation du personnel de la résidence et prépare le bâtiment principal en vue de travaux de suppression et de mise hors service à venir », a déclaré la CCN par voie de communiqué, jeudi.

Cette annonce ne scelle pas le sort du bâtiment : les travaux requis, comme le retrait d’amiante et de systèmes électriques et de chauffage qui devraient commencer au printemps 2023, sont « nécessaires » et doivent être effectués « indépendamment de toute décision future à propos de la résidence », a indiqué la CCN.

Le premier ministre Justin Trudeau a renoncé à emménager avec sa famille au 24 Sussex après son arrivée au pouvoir en octobre 2015. Les problèmes de la résidence officielle étaient alors bien connus, ayant fait l’objet de plusieurs rapports au fil des ans.

La sonnette d’alarme a en fait été tirée il y a de cela plus de 10 ans par l’ancienne vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser. Dans un rapport qu’elle a publié en 2008, elle chiffrait le coût de la réfection à près de 10 millions.

La facture n’a évidemment cessé de gonfler depuis ; la CCN l’évaluait récemment à 37 millions. Et c’est sans compter que des centaines de milliers de dollars ont dû être alloués chaque année pour assurer la sécurité de la demeure patrimoniale.

« Les matériaux et les systèmes ne cessant de prendre de l’âge et de se détériorer, il devient nécessaire de prendre des mesures plus musclées pour régler les problèmes importants qui engendrent des risques tels que des risques potentiels d’incendie, de dégât d’eau ou de mauvaise qualité de l’air », a indiqué la CCN, jeudi.

L’accès aux lieux sera fermé afin de faciliter la planification de ces travaux dans les prochaines semaines.

En janvier dernier, le premier ministre Trudeau réitérait qu’il ne se voyait pas déposer ses valises et celles de sa famille dans la maison qu’il avait habitée, enfant.

« La résidence actuelle dans laquelle moi et ma famille nous trouvons [Rideau Cottage] est tout à fait adéquate. Je n’ai aucune intention de vivre à 24 Sussex, quelle que soit la longueur de mon mandat ou les mandats en tant que premier ministre », a-t-il tranché, cité par le quotidien Le Droit.