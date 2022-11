(Québec) Un cabinet politique du gouvernement du Québec est accusé de « manquements graves » dans sa gestion d’un programme de subventions et a favorisé des organismes sans but lucratif. Le Parti libéral du Québec a demandé à François Legault de mettre le ministre responsable à la porte, mais la plainte a été faite en février 2018, alors que le gouvernement Couillard était au pouvoir.

« Les pratiques constatées constituent un cas grave de mauvaise gestion. Il s’agit d’un acte répréhensible […] », conclut une enquête du Protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, qui est entré en fonction le 27 mars dernier.

Son enquête a été déclenchée à la suite d’une dénonciation anonyme « visant les autorités » du ministère en question, dans le cadre de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Le Protecteur du citoyen n’a pas lui-même identifié le ministère, mais dans une communication écrite en fin de journée, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville a révélé que son ministère était visé, et que la plainte a été logée en février 2018, alors que les libéraux étaient au pouvoir.

« Dès que les autorités du ministère ont été avisées des enjeux soulevés par le Protecteur du citoyen, des mesures ont été prises. Des critères, lignes de conduite et directives ont été établis à partir d’avril 2022 pour encadrer et baliser le programme » affirme le cabinet de M. Drainville dans un communiqué de presse. Il affirme que « ce nouveau cadre permettra de baliser le pouvoir discrétionnaire dans l’attribution de l’aide financière ». Dans le précédent mandat, c’est le ministre Jean-François Roberge qui était au commande du ministère de l’Éducation.

M. Drainville a affirmé que le programme de 60 millions vise à soutenir des organismes œuvrant dans le domaine de l’éducation. Il cite en exemple le Club des petits déjeuners, Allô prof ou la Fédération des comités de parents du Québec.

Dans son enquête, qui vise une période de temps qui n’a pas été communiqué aux médias, le Protecteur a constaté « plusieurs irrégularités dans l’administration » de ce programme. Des « pratiques reprochables [qui] ont été adoptées de façon répétée » :

Le pouvoir discrétionnaire d’accorder une subvention a été exercé de façon inéquitable. Dans plusieurs situations, des organismes ont véritablement bénéficié d’un traitement de faveur ;

Les autorités politiques ont empiété sur les rôles de l’appareil administratif pour influencer les décisions d’octroi d’aide financière ;

Des relations de proximité existaient entre le cabinet et certains organismes. Cela faisait en sorte que des décisions étaient prises en amont par le cabinet au détriment du traitement administratif de la demande ;

Certaines recommandations au ministre de ne pas octroyer de subvention ont été transformées en recommandations positives ;

Le cabinet a demandé de traiter en urgence le dossier de certains organismes afin de leur octroyer rapidement un financement ;

Une aide financière a été accordée à des organismes qui n’avaient pas déposé de demande formelle ou de projet.

« Qui a été arrosé ? », demande Tanguay

Avant de savoir à quel moment la plainte avait été faite, le Parti libéral avait vertement dénoncé la CAQ. « Nous exigeons du gouvernement caquiste de nous dire de quel cabinet on parle, quel ministre, et de quel programme par le temps, et qui a été arrosé. Qui a été arrosé financièrement ? Qui a bénéficié des traitements de faveur ? », avait dénoncé en point de presse le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay. Il a demandé le départ du ministre responsable.

Le Parti québécois demandait également le départ du minitre « au nom de la responsabilité ministérielle. » Pour des enjeux beaucoup moindres, des ministres ont dû démissionner », a lancé le député péquiste Pascal Bérubé.

« On ne sait pas quel conseiller politique a favorisé des groupes et à quelle fin. On ne sait pas quel ministre a permis ça. Est-ce un ministre qui est toujours au conseil des ministres ? Le gouvernement ne s’en sauvera pas. On va finir par le trouver », a dénoncé M. Bérubé.

« Copinage »

Même discours chez Québec solidaire : « C’est sans nuance, sans équivoque. Il y a eu un traitement de faveur. C’est quelque chose qui est grave. Ça s’apparente à du copinage », a dénoncé le député Vincent Marissal. « À défaut de savoir de qui ça vient et où c’est allé, il faut d’abord et avant tout que le gouvernement mette cartes sur table. Je ne vois pas comment un ministre pourrait survivre à ça. Il y a une faute grave de 60 millions », a-t-il ajouté.

Il faut absolument savoir, dit-il, qui est responsable de cette situation « accablante ». « On ne peut pas laisser la population dans le néant. “Ah il y a eu une faute grave, un traitement de faveur, mais on ne peut pas en dire plus”. Ben voyons donc », a-t-il lancé.

Proximité politique

De son côté, le ministère de l’Éducation a plaidé qu’il a agi « en toute transparence avec son personnel et dans le respect de son travail d’analyse », mais a reconnu « la proximité de certains organismes avec le cabinet ministériel ».

Le Protecteur n’a toutefois pas acheté cette version, et conclu plutôt à des « manquements graves par rapport au comportement attendu des autorités ».

Il a dénoncé le « traitement inéquitable » où certains organismes ont été favorisés, l’échec des autorités à « assurer une saine gestion » et à séparer le politique de l’administratif, et estime que les pratiques « non équitables » ont démobilisé le personnel du ministère.

Le chien de garde a envoyé au ministère « neuf recommandations », qui ont notamment pour objectif de « renforcer l’intégrité de l’interface politico-administrative », de « veiller à l’impartialité des processus menant à l’octroi d’aide financière », de « réaffirmer des directives et des lignes de conduite claires pour son personnel administratif et politique ».

Il affirme que le ministère en question a « produit un plan d’action d’envergure » et que la moitié des recommandations ont été implantées.