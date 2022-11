« À l’évidence, ce n’est pas seulement à propos de la COVID et c’est une menace à la démocratie et à la loi », écrit dans un courriel celle qui était devenue conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre un mois plus tôt.

(Ottawa) La conseillère à la sécurité nationale du premier ministre Justin Trudeau considérait le « convoi de la liberté » et les blocages des postes frontaliers comme une menace à la démocratie le jour où le gouvernement a décidé d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence pour y mettre fin. Des courriels rédigés par Jody Thomas ont été présentés en preuve mardi à la Commission sur l’état d’urgence.

Mylène Crête La Presse

« À l’évidence, ce n’est pas seulement à propos de la COVID et c’est une menace à la démocratie et à la loi », écrit dans un courriel celle qui était devenue conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre un mois plus tôt.

Elle demande alors une évaluation de la menace que représentent les convois de camions qui paralysent le centre-ville d’Ottawa depuis près de trois semaines et bloquent des postes frontaliers dans plusieurs provinces.

« Il s’agit d’une menace nationale contre l’intérêt national et les institutions, continue Mme Thomas dans un deuxième courriel. Par des gens qui se fichent ou ne comprennent pas la démocratie. Qui se préparent à être violents. Qui sont motivés par un ressentiment contre le gouvernement. »

Ces courriels ont ensuite été transmis à la directrice du renseignement au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Adriana Poloz, qui répond par une analyse des groupes au sein de ce mouvement contre les mesures sanitaires et l’obligation vaccinale pour les camionneurs qui pourraient représenter une menace.

Elle identifie trois groupes extrémistes aperçus au sein du « convoi de la liberté » à Ottawa : les Three Percenters considérés comme terroristes et connus pour leur idéologie anti-immigration et anti-islam ; Diagolon qui est opposé aux mesures sanitaires contre la COVID-19 dont la rhétorique est de plus en plus violente et Canada First, un groupe nationaliste blanc dont l’un des membres a été accusé d’avoir lancé des roches durant la dernière campagne électorale.

M. Poloz note toutefois que ce ne sont pas tous les manifestants qui participent au « convoi de la liberté » qui adhèrent à ces idéologies. Son analyse ne fait pas mention de Canada Unity et son protocole d’entente pour renverser le gouvernement de Justin Trudeau avec l’aide de la gouverneure générale et du président du Sénat.

Ces courriels ont été déposés en preuve mardi lors du témoignage de la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, et du sous-commissaire Mike Duheme à la Commission sur l’état d’urgence. Cette enquête publique menée par le juge franco-ontarien Paul Rouleau doit déterminer si le recours historique à la Loi sur les mesures d’urgence était justifié dans les circonstances. Jody Thomas doit témoigner plus tard cette semaine.