Québec investira 6,6 millions pour appuyer le secteur de l’agriculture au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Haïti, qui est frappé de plein fouet par les changements climatiques.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Les changements climatiques sont un problème planétaire et notre gouvernement est déterminé à aider les pays plus vulnérables à faire face à leurs conséquences les plus graves », a déclaré lundi le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, dans un communiqué.

La Côte d’Ivoire, Haïti et le Sénégal contribuent très peu aux changements climatiques, mais doivent faire face à ses conséquences au quotidien. Samedi, La Presse rapportait que des agriculteurs sénégalais entament une transition agroécologique, malgré les nombreux défis que ce virage comporte.

« Le développement économique durable et l’amélioration de la sécurité alimentaire nécessitent une transition vers une agriculture plus résiliente, en particulier dans les pays moins avancés. Je suis très fier de ce soutien financier qui aidera ces pays à garantir une alimentation saine et régulière à leurs populations », a indiqué M. Charette.

D’une durée de trois ans, le financement du Québec via l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), mettra l’accent sur la valorisation des connaissances traditionnelles, l’autonomisation des femmes, l’inclusion des jeunes en milieu rural et la promotion de bonnes pratiques basées sur la nature.

Cette annonce a été faite lors de la 27e Conférence sur le climat qui se tient actuellement à Charm el-Cheikh, en Égypte.