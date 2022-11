Le gouvernement fédéral a transféré une somme record de 697 millions de dollars à Québec durant l’exercice financier 2021-2022 en vertu d’une formule de calcul incluse dans l’Accord Canada-Québec sur l’immigration. Or, le gouvernement Legault a consacré moins de 25 % de cette somme, soit 168,2 millions de dollars, pour les services de francisation durant le dernier exercice financier.

(Ottawa) Le Québec utilise une infime partie des fonds qui lui sont versés annuellement par le gouvernement fédéral pour l’aider à franciser et intégrer les immigrants qui arrivent sur son territoire, a appris La Presse.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Le gouvernement fédéral a transféré une somme record de 697 millions de dollars à Québec durant l’exercice financier 2021-2022 en vertu d’une formule de calcul incluse dans l’Accord Canada-Québec sur l’immigration. Or, le gouvernement Legault a consacré moins de 25 % de cette somme, soit 168,2 millions de dollars, pour les services de francisation durant le dernier exercice financier.

La somme que verse Ottawa à Québec augmente chaque année. En 2021-2022, il a augmenté de près de 50 millions de dollars pour atteindre la somme de 697 millions. Le transfert fédéral est sans condition.

À Québec, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a indiqué que le budget de francisation a aussi augmenté au cours des cinq dernières années. Mais il ne suit pas le même rythme d’augmentation que celui du gouvernement fédéral.

« Depuis 2019-2020, le gouvernement a investi massivement afin notamment d’élargir l’accessibilité des services de francisation aux personnes en séjour temporaire et aux personnes arrivées au Québec il y a plus de cinq ans, et de bonifier l’aide financière incitative », a indiqué une porte-parole du ministère, Arianne Méthot, dans un courriel à La Presse.

« Ainsi, le budget des services de francisation du MIFI est passé de 94,2 millions en 2018-2019 à 168,2 millions en 2021-2022. À ces budgets de 168,2 millions s’ajoute un montant de 25 millions (50 millions de dollars sur deux ans) afin de mettre en place des initiatives visant notamment à poursuivre les efforts en enseignement et à bonifier l’aide financière incitative à la francisation pour soutenir les personnes immigrantes qui suivent des cours de français », a-t-elle ajouté.

La Presse a obtenu ces chiffres tandis que le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles cibles en matière d’immigration. Le Canada ouvre plus que jamais ses portes à l’immigration comme moyen de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre, entre autres choses. Ainsi, en 2025, le gouvernement Trudeau compte accueillir 500 000 nouveaux arrivants. En 2023 et en 2024, les seuils d’immigration seront de 465 000 et 485 000 nouveaux arrivants, a indiqué le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, mardi à Toronto.

Résultat : le Canada compte accueillir près de 1,5 million d’immigrants au cours des trois prochaines années.

Pendant que le gouvernement fédéral ouvre davantage ses portes aux nouveaux arrivants, le gouvernement Legault compte limiter à 50 000 le nombre d’immigrants qui pourront s’établir au Québec. Un tel écart entre les deux seuils risque d’accélérer la chute du poids démographique du Québec au sein de la fédération canadienne.

La ministre de l’Immigration du gouvernement Legault, Christine Fréchette, a réagi à l’annonce de son homologue fédéral en précisant que Québec maintient le cap sur ses objectifs.

« Nous prenons acte des seuils d’immigration présentés par le fédéral. Nous réaffirmons que c’est au Québec de déterminer ses cibles d’immigration permanente. Le seuil annuel au Québec est de 50 000 afin de respecter notre capacité d’accueil, de francisation et d’intégration », a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.

Interrogé à ce sujet avant le début de la réunion de son caucus, le premier ministre Justin Trudeau a réitéré que le Québec a tous les outils pour accueillir plus d’immigrants s’il le souhaite.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

« Le Québec a depuis longtemps la capacité d’augmenter ses seuils d’immigration. Je sais que chaque fois que je parle à des propriétaires d’entreprises à Montréal ou en région, ils soulignent à quel point c’est important de contrer la pénurie de main-d’œuvre », a dit M. Trudeau.

Il a ajouté que « l’immigration faite de la bonne façon » constitue une réponse adéquate à ce problème. « On sera toujours là pour aider M. Legault s’il veut créer plus de croissance économique au Québec », a-t-il avancé.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a d’ailleurs pressé mardi le gouvernement Legault à revoir à la hausse ses cibles afin de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre.

« Avec ses nouvelles cibles, le gouvernement fédéral reconnaît qu’on doit faire une plus grande place à l’immigration dans les prochaines années dans le contexte de rareté de main-d’œuvre. Alors que toutes les autres provinces vont en profiter, Québec doit davantage considérer cette avenue pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre », a soutenu Denis Hamel, vice-président, Politiques de développement de la main-d’œuvre au CPQ.

« Une révision des seuils du côté de Québec signifierait aussi qu’on peut ralentir la baisse de notre poids démographique dans le Canada », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, a affirmé que les nouvelles cibles en matière d’immigration représentent « une opportunité pour le Québec ».

« Le Québec a besoin, comme toute autre province, de plus de main-d’œuvre. Actuellement, 100 % de la croissance de la main-d’œuvre provient de l’immigration. Québec a déjà les pouvoirs, s’il le veut, d’augmenter d’une façon importante le nombre d’immigrants qu’il reçoit et qu’ils soient 100 % francophones. Ça, il ne faut pas l’oublier », a-t-il dit.

« Nous serons toujours là pour appuyer le Québec. Ceux qui ne sont pas francophones, ils ont quand même 700 millions de dollars du gouvernement fédéral pour les franciser et les intégrer », a-t-il dit.

Interrogé pour savoir si Québec utilisait toute cette somme à cette fin, M. Rodriguez, qui est aussi ministre du Patrimoine, a déclaré : « J’espère bien que oui. Ce montant est équivalent à l’ensemble du budget du gouvernement du Québec pour l’immigration ».