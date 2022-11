(Québec) L’ex-député François Paradis, toujours président de l’Assemblée nationale jusqu’à ce qu’on lui trouve un successeur, a tranché : les députés de Québec solidaire et du Parti québécois qui n’ont pas prêté serment au roi Charles III pourront être expulsé du Salon bleu de l’Assemblée nationale.

Charles Lecavalier La Presse

« Je donne l’ordre formel à la sergente d’armes de veiller à ce que la présente décision soit appliquée de manière que les députés qui n’ont pas prêté serment ne puissent prendre place dans la Salle de l’Assemblée nationale ou dans l’une de ses commissions. Dans le cas où une personne refuserait de se plier à cette interdiction, la sergente d’armes sera légitimée de l’expulser », a écrit M. Paradis dans une décision rendue le 1er novembre.

M. Paradis a déclaré que « le serment d’allégeance visé à l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 est obligatoire pour prendre part aux travaux parlementaires ». Il avise ainsi les députés de Québec solidaire et du parti québécois qui n’ont pas prêté serment que « cela les empêche de prendre place à la Salle de l’Assemblée nationale ».

« Les députés concernés sont libres de se raviser en tout temps. Ils n’auront, le cas échéant, qu’à informer le secrétaire général qu’ils entendent prêter serment pour que des dispositions soient prises à cette fin. Lorsque ce dernier aura constaté que toutes les conditions requises ont été remplies pour siéger, l’interdiction de participer aux délibérations parlementaires sera alors levée pour les personnes concernées », écrit également M. Paradis.

14 députés dans la ligne de mire

Les 11 députés de Québec solidaire ont prêté serment mercredi « envers le peuple du Québec », mais n’ont pas prêté allégeance au roi Charles III et n’ont pas signé le registre des assermentations le 19 octobre dernier. Même chose pour les trois élus du Parti québécois. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a martelé en campagne électorale qu’il ne prêtera pas serment à Charles III.

« Quand les Québécoises et Québécois, directement ou par l’entremise de leurs élus, ont-ils consenti à l’existence de ce serment au roi d’Angleterre ? Quand les Québécoises et Québécois ont-ils même consenti à ce qu’une famille royale étrangère, celle qui a pendu les patriotes, celle qui a déporté les Acadiens et celle qui a confirmé le rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne sans l’accord du Québec […] soient choisies pour diriger formellement l’État canadien et l’État québécois ? », a-t-il lancé lors de sa cérémonie, le 21 octobre.

Sans serment au roi, les députés reçoivent un salaire et peuvent embaucher du personnel de circonscription. Mais, avec cette décision de François Paradis, ils n’ont pas le droit de rentrer au Salon bleu.

Québec solidaire a déposé un projet de loi pour rendre optionnel ce serment avant les élections, mais il n’a pas pu être adopté. La Coalition avenir Québec se dit maintenant ouverte à l’adopter et à tourner le dos à cette pratique jugée désuète, mais pour adopter une pièce législative, il faut pouvoir siéger. Le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a d’ailleurs déjà affirmé qu’un projet de loi était nécessaire pour mettre fin au serment au roi.