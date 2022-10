(Québec) Les députés libéraux Marwah Rizqy et Greg Kelley ont accueilli leur premier enfant au cours des dernières heures. Le couple réélu le 3 octobre a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, jeudi.

Fanny Lévesque La Presse

La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy, a donné naissance à son premier bébé, Gabriel, au cours des dernières heures. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle maman a partagé une photo depuis son lit d’hôpital, accompagnée de son mari, le député de Jacques-Cartier, Greg Kelley, et de leur poupon.

« Bonheur à l’état pur, merci la vie ! [Greg Kelley] et moi vous présentons Gabriel Kelley. Un petit pressé comme sa mère, mais aussi calme que son père… pour l’instant », a-t-elle gazouillé jeudi matin. La date de l’accouchement n’a pas été précisée. Les deux élus, qui se sont connus sur les banquettes de l’opposition au cours du dernier mandat, se sont mariés à l’été 2021.

Elle s’était ouverte en mai dernier, sur Facebook, sur le recours à la procréation assistée. Elle est finalement tombée enceinte après un deuxième traitement de fécondation in vitro. « À vous qui êtes dans l’attente d’un résultat positif, gardez espoir ! Je comprends beaucoup mieux le processus et les nombreuses embûches pour affirmer sans me tromper que vous êtes fortes et courageuses », écrivait-elle.

Le premier ministre François Legault a transmis ses félicitations au couple sur Twitter. Plusieurs membres de l’Assemblée nationale ont fait de même.