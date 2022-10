(Ottawa) Le gouvernement Trudeau a finalement dévoilé les détails entourant les contrats sans appels d’offres accordés à un important contributeur du Parti libéral du Canada afin de loger les migrants qui traversent la frontière de manière irrégulière par le chemin Roxham.

Joël-Denis Bellavance La Presse

En tout, les entreprises appartenant à Pierre Guay ont décroché 28,1 millions de dollars en contrats depuis 2017, a-t-on appris une heure avant que le comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique lance une étude sur les dépenses du gouvernement liées au passage du chemin Roxham.

Jusqu’ici, le gouvernement fédéral avait refusé de dévoiler ces coûts au motif qu’il s’agissait d’informations confidentielles. La Presse avait tenté en 2021 d’obtenir ces détails en soumettant une demande d’accès à l’information au ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, mais les demandes ont été refusées.

La Presse avait dévoilé en décembre 2021 que l’afflux sans précédent de demandeurs d’asile, de policiers, d’agents des services frontaliers et de fonctionnaires fédéraux chargés de gérer les foules dans ce secteur s’est révélé payant pour M. Guay depuis 2017.

« Entre le 1er mai 2017 et le 1er octobre 2022, SPAC a mis en place 9 baux avec les entreprises de monsieur Guay. Tous ces baux sont associés à des terrains et locaux situés à proximité du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Cinq de ces baux sont toujours actifs. Le montant total versé à M. Guay en vertu des 9 baux en date du 1er octobre 2022 est de 28 130 031 $. Ces montants sont composés des frais de location et de frais liés à divers travaux (améliorations locatives) apportés par M. Guay aux locaux et terrains loués et nécessaires aux opérations de ASFC (Agence des services frontaliers du Canada) et de IRCC (ministère de l’Immigration) », peut-on lire dans un communiqué du ministère de Services publics et de l’Approvisionnement.

Pierre Guay doit témoigner cet après-midi devant le comité des Communes.

L’homme d’affaires, qui possède aussi des boutiques hors taxes à Stanstead et à Stanhope, contribue au Parti libéral du Canada depuis longtemps. Entre 2004 et aujourd’hui, selon les données d’Élections Canada, il a donné environ 23 000 $ à la formation politique. Son fils, qui est aussi impliqué dans l’entreprise familiale, a donné environ 2500 $ au parti en 2018 et 2019. Les deux hommes ont participé à une soirée de financement avec la députée locale Brenda Shanahan et la ministre Chrystia Freeland en mars 2019.

Pierre Guay a aussi donné près de 4000 $ au Parti conservateur entre 2007 et 2015, pendant que la formation était au pouvoir, sans cesser de financer les libéraux. Depuis que Justin Trudeau est premier ministre, il ne donne plus aux conservateurs.