(Ottawa) Le régime iranien et le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) sont mis à l’index par Ottawa, ce qui signifie que plus de 10 000 officiers et hauts gradés seront interdits d’entrée au Canada à jamais.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi cette mesure prise en vertu de la disposition « la plus rigoureuse » de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en compagnie de la vice-première ministre Chrystia Freeland, dans une conférence de presse annoncée à la dernière minute.

Concrètement, cela signifie que « 50 % des plus hauts dirigeants du CGRI, donc plus de 10 000 officiers et hauts gradés seront interdits au Canada pour toujours », a expliqué le premier ministre, en insistant sur la sévérité de la mesure.

« C’est une mesure qui été utilisée seulement dans les circonstances les plus graves contre des régimes ayant perpétré des crimes de guerre et des génocides, comme en Bosnie et au Rwanda », a-t-il fait remarquer, en affirmant que le « message d’espoir et de liberté des Iraniennes » était entendu au Canada.

Prenant la parole après lui dans le foyer de la Chambre des communes, la vice-première ministre a taxé le régime iranien de « terroriste », de « misogyne » et de « théocrate », pesant chacun des mots qu’elle lâchait au micro.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE La vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland

En plus de cette sanction-phare, le gouvernement « a l’intention d’élargir massivement les sanctions imposées en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales pour que les personnes les plus responsables du comportement répréhensible de l’Iran répondent de leurs actes », a indiqué Justin Trudeau.

Enfin, Ottawa renforcera sa capacité « à lutter contre le blanchiment d’argent et les activités financières illicites, ainsi qu’à sévir contre l’ingérence étrangère afin de protéger les Canadiens d’origine iranienne et d’autres communautés ici au Canada », a-t-il tranché.

Applicabilité des sanctions

L’annonce de vendredi ne répond pas à la demande spécifique du Parti conservateur, qui réclame à cor et à cri l’inscription du CGRI à la liste des entités terroristes du Canada. La formation le fait depuis des années, mais les évènements des dernières semaines en Iran les ont poussés à monter le ton.

Le premier ministre Trudeau a néanmoins plaidé que c’était la voie à suivre. Le Code criminel canadien, a-t-il soutenu, n’est pas « le meilleur outil » pour châtier les États et des entités d’État. Il a assuré qu’Ottawa allait continuer de se pencher sur d’options, et qu’aucune n’était écartée.

Le gouvernement doit donner davantage de détails sur le mécanisme de cette mesure la semaine prochaine.

Un expert de l’Iran expliquait récemment à La Presse que sanctionner d’un seul bloc le bras armé du régime iranien n’est pas si simple qu’il n’y paraît, entre autres pour des raisons d’applicabilité de ces pénalités — le gouvernement en a déjà plein les bras avec les sanctions qu’il a décrétées, notamment contre la Russie.

« La force est composée de 150 000 personnes, et il y aussi des milliers de vétérans qui ont été conscrits », a illustré Thomas Juneau, professeur agrégé en Affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, qui préconise des sanctions ciblées.

Il y a quelques jours, le gouvernement Trudeau a frappé de sanctions 25 hauts responsables iraniens. Sont notamment visés Mohammed-Hossein Bagheri, major-général du CGRI, et le chef d’état-major des Forces armées iraniennes ; le major-général Hossein Salami, commandant en chef du CGRI.

Neuf entités iraniennes, dont la soi-disant « police des mœurs » de l’Iran et la prison d’Evin, qui abrite les prisonniers politiques (et où la photojournaliste irano-canadienne Zahra Kazemi a été battue à mort en 2003), ont aussi été sanctionnées par Ottawa.

Un mouvement de protestation fait rage en Iran depuis que la jeune Mahsa Amini, 22 ans, a été battue à mort à Téhéran pour cause d’exposition de mèches de cheveux en public. Il a fait tache d’huile aux quatre coins de la planète : des femmes expriment leur solidarité avec les Iraniennes en se coupant des mèches de cheveux.

Des hauts responsables au Canada ?

À l’instar du Parti conservateur, la communauté iranienne au Canada demande au gouvernement libéral de sanctionner le CGRI. Il s’agit d’une requête des proches des personnes tuées lorsque l’armée iranienne a abattu le vol PS752, en janvier 2020.

Le porte-parole des familles endeuillées, Hamed Esmaeilion, a déclaré jeudi devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne que le Canada était devenu un refuge sûr pour des responsables du régime iranien.

« C’est une grande préoccupation pour le peuple iranien », a-t-il expliqué aux députés du comité.

La destruction du vol PS752 près de Téhéran a tué 176 personnes, dont la plupart se dirigeaient vers le Canada, en passant par l’Ukraine. Personne n’a été tenu pour responsable pour le drame.

Avec La Presse Canadienne