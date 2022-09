« Je vais demeurer un militant actif et je vais continuer de défendre les idées que je vous ai proposées pendant cette course au leadership », a dit Jean Charest dimanche dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

(Ottawa) L’ex-premier ministre du Québec et candidat défait à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Jean Charest, retournera œuvrer dans le secteur privé, mais promet de continuer se s’impliquer en tant que militant au sein de la formation politique.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Je vais demeurer un militant actif et je vais continuer de défendre les idées que je vous ai proposées pendant cette course au leadership », a-t-il dit dimanche dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Il a appelé les troupes conservatrices à s’unir derrière l’objectif commun de défaire le gouvernement libéral de Justin Trudeau aux prochaines élections générales.

« Le moment est maintenant venu pour nous de nous réunir, d’être rassemblés autour d’un projet commun, un projet économique, mais aussi un projet pour unir le Canada et faire élire un gouvernement conservateur national », a soutenu M. Charest.

La veille, il a mordu la poussière en finissant la course à la direction loin derrière le vainqueur Pierre Poilievre.

Le nouveau chef, qui succède à Erin O’Toole, l’a emporté avec 68 % des points en jeu dès le premier tour du scrutin préférentiel pendant que M. Charest est arrivé deuxième en n’ayant recueilli que 16 % des appuis.

L’ex-premier ministre québécois n’a remporté une majorité de points que dans une infime poignée des 338 circonscriptions canadiennes. Au Québec, M. Poilievre a raflé 72 des 78 circonscriptions.

Dans sa vidéo, M. Charest n’a pas manqué de souligner l’intensité des sept derniers mois de course à la chefferie qui viennent de se conclure.

« Cette course […] s’est faite dans un contexte exceptionnel. Nous sortons de la COVID-19 et nous avons vécu des années très difficiles. La population canadienne est fatiguée, frustrée et parfois en colère. »

Le candidat défait a félicité tous ses adversaires, dont M. Poilievre pour « une campagne dynamique » et le candidat disqualifié Patrick Brown.