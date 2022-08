Le premier ministre Justin Trudeau a demandé aux politiciens de s’unir et de s’afficher publiquement contre le harcèlement et l’intimidation, dimanche, quelques jours après que sa vice-première ministre a été invectivée en Alberta.

La Presse Canadienne

Une vidéo de 14 secondes a été diffusée sur Twitter vendredi par un compte d’un groupe s’étant opposé aux restrictions de la santé publique visant à combattre la COVID-19. On y voit la ministre des Finances, Chrystia Freeland, entrer dans un ascenseur au moment où un homme costaud s’approche d’elle pour lui crier des jurons et l’insulter.

Dimanche, M. Trudeau a réagi à cet incident en marge d’une annonce visant à appuyer les communautés LGBTQ+. Il a notamment rappelé que l’évènement impliquant sa vice-première ministre n’est pas isolé et survient de plus en plus souvent au sein de la classe politique.

M. Trudeau a ajouté que les femmes et les élus issus de la diversité sont encore plus souvent visés par ce genre d’attaques.

À la suite de la diffusion de la vidéo, de nombreux politiciens, tant collègues qu’adversaires, ont offert leur soutien à Mme Freeland sur les réseaux sociaux, en plus de dénoncer plus largement le harcèlement envers les personnalités publiques.

L’identité de l’homme sur la vidéo circule sur les réseaux sociaux, mais il n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de La Presse Canadienne.