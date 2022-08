Sa candidature confirmée

Martine Biron plaide pour le troisième lien Québec-Lévis

(Lévis) L’ex-journaliste et analyste politique Martine Biron confirme sa candidature pour la Coalition avenir Québec (CAQ) et a fait un plaidoyer pour un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis, qu’elle critiquait pourtant par le passé.