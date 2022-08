(Québec) François Legault a réitéré mardi sa pleine confiance en son ex-ministre Marie-Ève Proulx, visée par une nouvelle plainte de harcèlement psychologique. Le premier ministre se range pour l’instant derrière la version de sa candidate dans Côte-du-Sud voulant « qu’il n’y a pas eu de problème » avec la plaignante.

Fanny Lévesque La Presse

Le Journal de Montréal a révélé mardi que l’ex-ministre du Développement économique régional doit répondre à une nouvelle plainte de harcèlement psychologique pour des évènements qui seraient survenus après sa rétrogradation en 2021. La plaignante Laetitia Canova, une ex-attachée politique de la députée, s’est adressée au Tribunal administratif du travail (TAT). Elle aurait été congédiée le 26 juillet 2021.

Toujours selon des documents obtenus par le média de Québecor, il s’agirait alors de la date de la « dernière manifestation de harcèlement ». La plaignante aurait également formulé une plainte en lien avec son congédiement.

« D’abord, le harcèlement psychologique, c’est tolérance zéro. Soyons clairs. Quand je parle avec Marie-Ève Proulx, elle me dit que cette personne n’a pas raison d’avoir porté plainte. Le dossier est devant le tribunal, c’est la parole de l’un contre de l’autre », a défendu François Legault en marge de l’annonce de sa candidate dans Laval-des-Rapides, Céline Haytayan.

« Moi, je fais confiance à Marie-Ève Proulx qu’il n’y a pas eu de problème avec cette personne-là. Maintenant, on va attendre la décision du tribunal », a-t-il ajouté. M. Legault a par ailleurs révélé que la plaignante aurait aussi porté plainte à l’Assemblée nationale « et sa plainte n’avait pas été retenue ». « Actuellement, je fais confiance dans ce dossier-là, à notre candidate », a-t-il ajouté.

Ce n’est pas la première fois que la députée de Côte-du-Sud fait l’objet d’allégations de harcèlement psychologique. Mme Proulx avait démissionné de ses fonctions de ministre à la suite d’une rencontre avec le premier ministre en mai 2021. Un autre ex-employé du bureau de circonscription de la députée avait déposé deux plaintes contre Marie-Ève Proulx au TAT pour harcèlement psychologique et congédiement pour cause de maladie ou d’accident. La ministre n’avait pas eu à comparaître devant le tribunal : une entente est intervenue entre les parties récemment.

De plus, au moins une dizaine de personnes de son cabinet sont parties ou ont été congédiées depuis le début de son mandat.

Les évènements rapportés par Le Journal de Montréal seraient donc survenus après sa démission. Le premier ministre s’était pourtant engagé, en mai 2021, à « suivre de près la situation ».

« On a eu des informations l’année dernière à l’effet qu’il y avait un climat de travail qui était difficile au bureau de Mme Proulx. On l’a rencontrée, on lui a donné des services, elle a eu droit aux services entre autres d’un coach, et malheureusement, on se rend compte que la situation ne s’est pas suffisamment améliorée. […] Je suis obligé d’arriver à la conclusion qu’elle ne peut pas rester ministre », avait-il à ce moment affirmé. Marie-Ève Proulx avait perdu son ministère, mais était demeurée membre du caucus.

Marie-Ève Proulx doit partir, selon Anglade

La cheffe libérale, Dominique Anglade estime de son côté que François Legault n’a d’autre choix que de montrer la porte à sa candidate dans Côte-du-Sud, où Marie-Ève Proulx sollicite un second mandat. « Pour moi, tolérance zéro, ce n’est pas juste des mots. Ce sont des principes, des valeurs, des actions. Ce n’est pas quelque chose qui est en l’air », a-t-elle affirmé dans une entrevue à La Presse.

« Ce n’est pas tolérable et [François Legault] aurait dû agir avant. Il est plus que temps qu’il agisse », a-t-elle ajouté affirmant qu’il s’agit d’une « question de principes et de valeurs ». « On est en 2022, ce genre de comportement-là est inacceptable », a-t-elle martelé.

Dominique Anglade a montré la porte à la députée Marie Montpetit en l’excluant du caucus libéral en novembre dernier après qu’elle a été visée par des allégations de harcèlement psychologique et d’intimidation. La Presse avait à l’époque révélé que Mme Anglade avait notamment reçu une plainte écrite de harcèlement psychologique visant Mme Montpetit, en plus d’avoir été mise au courant d’allégations de même nature à son sujet.