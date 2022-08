Lutte contre la violence armée

Ottawa verse 42 millions à Québec

Ottawa verse près de 42 millions au gouvernement du Québec pour « appuyer des activités de prévention et d’intervention » liées à la lutte contre la violence armée et les gangs de rue. Une bonne partie de ces fonds seront affectés à la stratégie Centaure, à laquelle participent six corps de police de la province.