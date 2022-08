PHOTO BEBETO MATTHEWS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Il sera interdit d’importer au Canada des armes de poing dans deux semaines.

Mélanie Marquis La Presse

Cette prohibition figure déjà dans le projet de loi C-21 déposé le 30 mai à la Chambre des communes, mais le gouvernement en accélère l’entrée en vigueur.

Il s’agit donc techniquement d’un gel temporaire, qui deviendra permanent lorsque la mesure législative sera avalisée par le Parlement.

Le gouvernement Trudeau avait déjà signalé son intention d’aller de l’avant avec certaines des dispositions de C-21 dans l’attente de son adoption.

Les ministres de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ont choisi de mettre celle-ci en œuvre alors que l’on assiste à une flambée de la violence armée à Montréal.

Il n’y a pas de lien de cause à effet direct entre les fusillades sur les territoires montréalais et lavallois et cette annonce faite vendredi, a-t-on signalé au bureau du ministre Mendicino.

Si on a voulu bouger de façon urgente, c’est parce que le problème est à l’échelle nationale, mais aussi parce qu’il y a eu une explosion des ventes d’armes dans la foulée du dépôt du projet de loi C-21, a-t-on noté.

En conférence de presse à Toronto, une autre ville aux prises avec de fréquents épisodes de violence par arme à feu, le ministre Mendicino a invité les partis à agir avec la même célérité dans le processus législatif.

Il a par le fait même critiqué les députés conservateurs, les accusant de faire obstruction à l’adoption de C-21.

L’interdiction temporaire signifie que les particuliers et les entreprises ne pourront plus importer d’armes de poing au Canada, à quelques exceptions près.

Le pouvoir de décréter cette prohibition est entre les mains de la ministre Joly.

Elle qui possède l’autorité d’émettre ou pas des permis d’importation et d’exportation n’en n’accordera pas de nouveaux à compter du 19 août prochain.

« L’heure est venue d’empêcher les armes à feu de circuler dans nos rues », a plaidé la députée d’Ahuntsic-Cartierville, où un meurtre a été commis plus tôt cette semaine.

« Je suis extrêmement préoccupée par la situation, et je sais que les gens s’attendent à ce qu’on en fasse plus », a-t-elle lâché au micro.

Les restrictions entreront en vigueur le 19 août et dureront jusqu’à l’entrée en vigueur du gel national.