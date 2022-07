(Ottawa) Jean Charest tente de minimiser l’impact de la sortie remarquée de l’ex-premier ministre Stephen Harper, qui a apposé lundi son sceau d’approbation à la candidature de Pierre Poilievre.

Mélanie Marquis La Presse

L’ancien premier ministre du Québec a réagi tard en soirée, lundi, à l’annonce de cet appui prévisible, mais tout sauf banal – d’autant plus que lors des deux dernières courses à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), Stephen Harper n’avait pas publiquement choisi de favori.

« M. Harper a fait un choix personnel. M. Harper et ses soutiens seront toujours les bienvenus au PCC », lit-on dans la brève déclaration écrite publiée sur les réseaux sociaux quelques heures après la sortie de l’ancien premier ministre du Canada, avec qui Jean Charest a plus souvent qu’autrement été à couteaux tirés.

Il contredit le postulat que fait Stephen Harper dans sa vidéo : c’est lui, et non Pierre Poilievre, qui a le plus de chances de gagner la prochaine élection, et ce, avec une majorité de sièges.

« Cette course à la chefferie porte sur l’avenir, et le choix qu’auront à faire les militants est clair : ou bien perdre davantage de circonscriptions, ou bien bâtir un momentum à travers le pays qui permettra de remporter un gouvernement majoritaire », déclare Jean Charest.

Dans les cercles conservateurs, plusieurs sont d’avis que l’appui de Stephen Harper vient de sceller le sort de la course, dont Pierre Poilievre était déjà largement considéré comme le meneur. C’est aussi ce que plusieurs coups de sonde tendent à démontrer.

L’ancien premier ministre du Québec estime qu’il est le mieux placé pour rassembler les troupes. Il l’a redit en citant les réalisations passées de Stephen Harper, qui se fait généralement discret depuis qu’il a été battu par Justin Trudeau en 2015.

« Stephen Harper a déjà réussi à unir le Parti conservateur du Canada. À titre de chef du PCC, je m’engage à en faire de même », a tranché Jean Charest.

Le prochain chef du Parti conservateur sera connu le 10 septembre prochain. Les résultats seront annoncés à Ottawa.