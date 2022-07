(Ottawa) Le député bloquiste René Villemure réclame la tenue d’une enquête d’un comité des Communes pour faire la lumière sur l’utilisation de logiciels espions par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Mélanie Marquis La Presse

« Franchement, je trouve qu’espionner des Canadiens possiblement sans mandat, c’est quelque chose qui est inacceptable. La surveillance, aujourd’hui, c’est rendu quelque chose de gros », argue l’éthicien de formation à l’autre bout du fil.

Il enverra mardi une lettre au président du comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique pour demander que les élus se réunissent pour quatre rencontres, à compter du 8 août, afin de se pencher sur le recours aux logiciels espions.

Le député Villemure estime qu’il est impératif de convoquer, entre autres, des hauts responsables de la GRC, le commissaire à la protection de la vie privée, et peut-être aussi le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Si la police fédérale a admis qu’elle utilisait des logiciels espions depuis cinq ans, via des documents déposés à la Chambre des communes à la fin juin, elle a jusqu’à présent refusé de dire de quels logiciels il s’agit. La GRC soutient cependant que leur utilisation est limitée et ciblée, et encadrée par la justice.