Transferts en santé

Les provinces réitèrent leur demande d’une hausse

(Victoria) La chanson est connue et les premiers ministres des provinces et territoires se sont réunis pour l’entonner en chœur une fois de plus. Ottawa doit hausser de manière récurrente et sans condition les transferts fédéraux en santé de 22 % à 35 % des coûts, réclament-ils.